影／防台7乙猴飆車 警10月持續「山道抓猴」大執法

YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，桃園市警局交通警察大隊及大溪分局持續針對台7乙及羅馬公路取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，本月迄今已開出136張違規罰單，下個月將繼續「山道抓猴」大執法勤務，維護民眾生命安全。

根據市警察局統計，今年自本月初迄今，針對大溪台7乙周邊取締機車嚴重超速總共有9件，分別開罰6000至3萬6000元不等罰款，另取締無照駕駛、改裝設備及其他違規共有54件、通報疑似改裝噪音機車則有73件，桃市交大和大溪警分局也於假日時段聯繫結合鄰近的新北市警三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風，避免車禍事故發生。