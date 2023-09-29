快訊

「台灣女生最想擁有的臉蛋」林志玲排第2 冠軍周子瑜3世代通吃

新北醉男「持刀與女友談分手」 太激動！不慎跌倒刀插胸口不治

高鐵失衡？他怨對號車廂上廁所都難 擠到爆「跟印度火車差不多」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防台7乙猴飆車 警10月持續「山道抓猴」大執法

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，桃園市警局交通警察大隊及大溪分局持續針對台7乙及羅馬公路取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，本月迄今已開出136張違規罰單，下個月將繼續「山道抓猴」大執法勤務，維護民眾生命安全。

根據市警察局統計，今年自本月初迄今，針對大溪台7乙周邊取締機車嚴重超速總共有9件，分別開罰6000至3萬6000元不等罰款，另取締無照駕駛、改裝設備及其他違規共有54件、通報疑似改裝噪音機車則有73件，桃市交大和大溪警分局也於假日時段聯繫結合鄰近的新北市警三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風，避免車禍事故發生。

桃市交大表示，自警方加強取締台7乙危險駕車及改裝噪音車後，統計112年9月份警方110報案系統尚無接獲民眾報案改裝噪音車輛情事，顯示較上個月已有效降低及防制；同時，市警局10月份也將持續編排及執行「台7乙線假日防制事故及危險駕車」勤務，針對跑山車輛車體改裝、危險駕駛行為進行嚴格取締，以維護道路交通安全及防止山道意外發生。

桃市警交通大隊及大溪分局針對台7乙及羅馬公路持續進行取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，下個月已編排執行「台7乙線假日防制事故及危險駕車」，並結合鄰近的新北市警三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風。記者陳恩惠／翻攝
桃市警交通大隊及大溪分局針對台7乙及羅馬公路持續進行取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，下個月已編排執行「台7乙線假日防制事故及危險駕車」，並結合鄰近的新北市警三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風。記者陳恩惠／翻攝
YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，桃市警方將持續大力掃蕩，執行「山道抓猴」大執法。記者陳恩惠／翻攝
YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，桃市警方將持續大力掃蕩，執行「山道抓猴」大執法。記者陳恩惠／翻攝
桃市警交通大隊及大溪分局針對台7乙及羅馬公路持續進行取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，下個月也已編排執行「台7乙線假日防制事故及危險駕車」，並結合鄰近的新北市警三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風。記者陳恩惠／翻攝
桃市警交通大隊及大溪分局針對台7乙及羅馬公路持續進行取締嚴重超速、危險駕駛等勤務，下個月也已編排執行「台7乙線假日防制事故及危險駕車」，並結合鄰近的新北市警三峽分局，沿台七乙線同步採取區域聯防機制重點取締，遏止山道危險駕駛飆車歪風。記者陳恩惠／翻攝
YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，桃市警方將持續大力掃蕩，執行「山道抓猴」大執法。記者陳恩惠／翻攝
YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民眾前往「朝聖」，桃市警方將持續大力掃蕩，執行「山道抓猴」大執法。記者陳恩惠／翻攝

噪音 山道猴子的一生

延伸閱讀

舞力全開！蔣萬安客串歌舞劇 模仿這句山道猴台詞超傳神

只花26元！統一發票千萬大獎在交大 全體學生暴動：一堆人在翻垃圾桶

區間測速反而使該路段更吵？台3線獅潭兩路段將暫停執法1個月！

超速大執法 林口警分局加強取締維護用路人安全

相關新聞

永和等公車花盆從天而降砸爛 網驚：如板橋冷氣掉落案翻版

昨上午9時新北市永和區文化路，民眾正在頂溪國小公車站等公車時，突然一旁發出巨響嚇壞等車民眾，細看被砸碎的物品後才發現竟是...

影／碰！桃園2車行經路口未減速 她連車直接撞進美容院

桃園市桃園區榮華街與63巷口今天清晨發生一起行經路口未減速、禮讓，導致2車發生擦撞後，由於撞擊力道強大，導致行駛於支道的...

新北開車疑變換車道不慎 遭曳引車推撞逆停分隔島

江姓男子今天上午開著一輛汽車，於新北市五股區新五路三段硬切變換車道超車不慎，遭後方曳引車推撞，導致江男人車旋轉180度騎...

嫦娥被「吳剛」騙財騙色 網紅王依渟拍短片教民眾識詐

為防止民眾遭到網路詐騙，新北市新莊警分局邀請有31萬粉絲的網紅「王依渟」，擔任反詐騙宣導大使，並以「愛情交友」及「網購詐...

新北醉男持刀與女友談分手 太激動跌倒刀插胸口送醫不治

新北市林姓男子昨晚欲與張姓女友談分手，疑因酒後情緒激動，持刀談判卻不慎跌倒反插自己胸口，經送醫搶救仍宣告不治，轄區警方今...

影／防台7乙猴飆車 警10月持續「山道抓猴」大執法

YouTube影片「山道猴子的一生」全國爆紅，再度炒熱本就著名的桃園市復興區台7乙線，也吸引許多重機車手、追焦手及年輕民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦