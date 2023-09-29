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新北淡水貨車逆向超車不慎 迎面撞擊對向來車釀2傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

鍾姓貨車司機今天凌晨開車行經新北市淡水區北新路三段，疑為跨越對向車道逆向超車不慎，迎面撞擊對向吳男所駕駛汽車，導致吳男與車上乘客黃男肢體擦挫傷，所幸送醫急救後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，鍾姓男子（29歲）為一名貨車司機，今天凌晨零時37分左右他開著一輛貨車送貨，途中行經新北市淡水區北新路3段38巷淡水天元宮門口，疑為跨越對向車道逆向超車不慎，迎面撞擊對向吳姓男子（21歲）所駕駛的汽車，導致吳男與乘客黃男（21歲）肢體多處擦挫傷。

警、消獲報派員趕抵現場，吳、黃兩男自行脫困，檢視兩人意識清楚、肢體輕微擦挫傷，緊急送醫急救所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

鍾男開貨車逆向超車不慎撞擊對向來車，造成現場2人輕傷送醫無大礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
鍾男開貨車逆向超車不慎撞擊對向來車，造成現場2人輕傷送醫無大礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
鍾男開貨車逆向超車不慎撞擊對向來車，造成現場2人輕傷送醫無大礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
鍾男開貨車逆向超車不慎撞擊對向來車，造成現場2人輕傷送醫無大礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
鍾男開貨車逆向超車不慎撞擊對向來車，造成現場2人輕傷送醫無大礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
鍾男開貨車逆向超車不慎撞擊對向來車，造成現場2人輕傷送醫無大礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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