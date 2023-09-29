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辦詐騙案成檢警日常 嘉縣警進校園演戲力阻戀愛遊戲詐

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

辦詐騙案件已成檢警上班日常，加上網際網路普及，學生及青少年因線上遊戲或交友APP認識陌生網友，經假戀愛引誘遭詐騙的機率爆增，對此嘉縣警局布袋警分局偵查隊昨日到義竹國中，演出大學生被愛情沖昏頭遭詐情境案例，強化學生識詐知能及法治教育宣導。

布袋警分局表示，青少年遭引誘詐騙機率增，有為經交友app，以假戀愛方式誘使被愛情沖昏頭的學生，不惜借錢購買遊戲點數、提供序號或個人資料等方式，只為與未見面的男女網友約會，卻慘遭詐騙案增多，都直到家長收到帳單，才發現自己的孩子被詐騙。

「我已為這是愛情…」柯姓男大生說，在交友APP上認識號稱北部某校女大生，倆透過聊天幾次，被假女友文字及撒嬌語音沖昏頭，為想讓對方跟自己約會，不僅跟姐姐騙借10萬買機車，還拿出他打工存的5萬，全部拿去購買遊戲點數，結果是姐姐細問了解後，他才醒過來知道自己被詐騙了。

布袋警分局長林思妙表示，提供學生辨別詐騙關鍵字，包括短期打工、免經驗高薪、協助代購代刷卡、歹徒要求提供自身網路帳戶協助時、歹徒要求代購遊戲點數並回傳開通序號密碼時，有以上情況就是詐騙！

林思妙強調，只要內心有一點疑義就快撥打反詐欺專線165，也提醒家長多關心在外地求學子女生活狀況，與金錢使用情形，避免孩子遭詐騙集團吸收成為一員，涉嫌幫助詐欺罪責憾事發生。

嘉縣警局布袋警分局偵查隊昨日到義竹國中，講述學生被愛情沖昏頭遭詐騙案例，強化學生識詐及法治教育宣導。圖／嘉義縣布袋警分局提供
嘉縣警局布袋警分局偵查隊昨日到義竹國中，講述學生被愛情沖昏頭遭詐騙案例，強化學生識詐及法治教育宣導。圖／嘉義縣布袋警分局提供
嘉縣警局布袋警分局偵查隊昨日到義竹國中，講述學生被愛情沖昏頭遭詐騙案例，強化學生識詐及法治教育宣導。圖／嘉義縣布袋警分局提供
嘉縣警局布袋警分局偵查隊昨日到義竹國中，講述學生被愛情沖昏頭遭詐騙案例，強化學生識詐及法治教育宣導。圖／嘉義縣布袋警分局提供

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