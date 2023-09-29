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永和等公車花盆從天而降砸爛 網驚：如板橋冷氣掉落案翻版

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

昨上午9時新北市永和區文化路，民眾正在頂溪國小公車站等公車時，突然一旁發出巨響嚇壞等車民眾，細看被砸碎的物品後才發現竟是花盆從天而降，民眾驚說盆栽從天而降砸個稀巴爛。令人想到之前板橋的冷氣機事件。轄區警方發現是四樓住戶整理花盆不慎掉落，工務局則表示將加強宣導提醒住戶應注意防範，避免產生刑、民事糾紛。

今年7月新北市板橋捷運新埔站，一名女大生等公車時，遭高樓墜落冷氣機砸中身亡，事件震驚全國。昨天新北市永和區文化路民眾正在頂溪國小公車站等公車時，再度發生物品從高處墜落，也差點砸中等車民眾，所幸這次無人受傷。

民眾在「我是永和人」臉書社團表示「剛剛在文化路上公車站牌。一個盆栽從天而降直接砸個稀巴爛。平常這裡學生家長熙來攘往，真的砸到人後果不堪設想，令人想到之前板橋的冷氣機事件，不禁捏一把冷汗。還請該住戶和過往人群多加注意！」。網友批評「誇張了，會出人命的、這是公共危險罪吧？、永和好像都沒大人似的，都反應很久了、太可怕了。」

轄區警方表示接獲報案後到現場查看，發現是四樓住戶整理花盆不甚掉落無人受傷，並要求住戶日後需注意避免物品掉落。新北市工務局對此表示將加強宣導提醒住戶應注意防範，避免墜落物導致人員財務損害，產生刑事及民事糾紛。

昨上午9時新北市永和區文化路，民眾正在頂溪國小公車站等公車時突然一旁發出巨響嚇壞等車民眾，細看被砸碎的物品後才發現竟是花盆從天而降。圖／警方提供
昨上午9時新北市永和區文化路，民眾正在頂溪國小公車站等公車時突然一旁發出巨響嚇壞等車民眾，細看被砸碎的物品後才發現竟是花盆從天而降。圖／警方提供
網友批評「誇張了，會出人命的、這是公共危險罪吧？、永和好像都沒大人似的，都反應很久了、太可怕了。圖／我是永和人臉書翻攝
網友批評「誇張了，會出人命的、這是公共危險罪吧？、永和好像都沒大人似的，都反應很久了、太可怕了。圖／我是永和人臉書翻攝
民眾在「我是永和人」臉書社團表示「盆栽從天而降砸個稀巴爛。平常這裡學生家長熙來攘往，令人想到之前板橋的冷氣機事件」。
民眾在「我是永和人」臉書社團表示「盆栽從天而降砸個稀巴爛。平常這裡學生家長熙來攘往，令人想到之前板橋的冷氣機事件」。

公車 永和

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