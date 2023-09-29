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運將忘加油送貨卡路中 高雄警「做這事」助解圍
高雄湖內分局一甲派出所警員蘇勇豪及林沛濡等人，於9月25日凌晨在轄區內時，發現一輛大貨車停在快車道上，並持續閃爍雙黃燈，司機在車旁來回踱步徬徨無措，蘇員等人察覺有異，下車詢問方知張姓司機因為油料用罄，導致車輛熄火而動彈不得。
原來張姓司機清晨送貨至高雄市路竹區時，因出車前忘記檢查油量，導致貨車在路中熄火無法動彈。原以為拚到下交流道後就可以馬上加油，惟加油站尚未營業，要前往下一間加油站時，車輛卻突然熄火，且拋錨在車流量極大車道上。時值中秋前夕，車上有不少送給親朋好友的中秋禮盒，司機除擔心後車追撞外，亦擔憂車上貨物無法準時送達。
幸好巡邏警網眼尖發現趕緊將警車打開警示燈，停在貨車後方並疏導交通防止交通事故發生，也協助司機前往另加油站購買油料，讓司機由衷感謝。
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