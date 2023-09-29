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挖土機偷埋廢棄物翻覆死亡意外 警18小時搜捕幕後老闆

聯合報／ 記者林保光蔡世偉／即時報導

高雄市旗山區溪洲大橋下，昨天發生挖土機司機連車帶人掉落土坑意外，李姓駕駛遭活埋致死，因是違法偷埋廢棄物，與李男一同在現場的三人隨即鳥獸散，但在警方循線搜捕，陸續將李姓負責人等三人逮捕到案。

挖土機李姓駕駛（35歲），昨日與李姓施工負責人（41歲）、葉姓工人（21歲）與錢姓男子（35歲）一同前往事發地。由李姓司機開挖土機挖坑，疑準備供非法傾倒廢棄物，不料，昨晨5時30分許發生意外。

針對本案旗山分局與刑警大隊立即成立專案小組積極查緝，經向檢察官聲請拘票後，兵分多路前往高雄、屏東等地追緝，終於分別在20時許將涉案李姓雇主及23時50分許，將李姓共犯查緝到案，訊後涉案犯嫌將依涉嫌違反廢棄物清理法等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

旗山警方鍥而不捨追緝，將烙跑的李姓老闆緝捕到案。圖／旗山分局提供
旗山警方鍥而不捨追緝，將烙跑的李姓老闆緝捕到案。圖／旗山分局提供

廢棄物 屏東 高雄市

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