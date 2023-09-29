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基隆民宅半夜濃煙一家四口受困3樓 消防員架梯救出送醫
基隆市七堵區南興路一處透天民宅1樓，今天凌晨3點多發生火警，消防人員獲報到場時，發現已冒出濃煙，立即破門射水灌救，控制火勢。屋內一家四口逃至3樓陽台鐵窗待救，消防人員架梯緊急將4人救出，均無外傷，預防性送醫。
消防局今天凌晨3時18分獲報，南興路有民宅發生火警，濃煙竄出，疑有人受困，出動中山、七堵、暖暖、仁愛分隊，各式消防車17輛、人員29名前往搶救，由副大隊長余宗庭指揮搶救。
消防人員到場發現火勢集中在1樓，並已冒出濃煙，並往上竄燒，立即破門射水灌救，迅速在3時33分控制火勢，1樓發現堆積大量雜物，當倉庫使用，為起火點。
消防人員在3樓鐵窗陽台發現有4人等待救援，消防人員立即架梯將一家四口平安救下，分別是40多歲父母及兩名10多歲幼童，救護人員評估均意識清楚、無明顯外傷，預防性送醫將4人送往長庚醫院檢查。
消防局指出，現場為3層樓RC建物，起火點在1樓倉庫雜物，起火原因後續由鑑識人員調查中。
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