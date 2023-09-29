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疑非法濫倒 挖土機司機遭活埋

聯合報／ 記者林保光徐如宜蔡世偉古和純／連線報導

滑落土坑 昨早旗山溪州大橋下發現挖土機滑落土坑，同行三人逃離現場，挖土機司機遭活埋送醫不治。圖／旗山分局提供
滑落土坑 昨早旗山溪州大橋下發現挖土機滑落土坑，同行三人逃離現場，挖土機司機遭活埋送醫不治。圖／旗山分局提供
高雄旗山溪洲大橋下昨日清晨發生挖土機司機遭活埋事故，離奇的是報案人在報案後一度失聯，經調查發現原來是業者疑似非法偷倒廢棄物，因挖土機司機在挖坑洞時疑土堆不慎滑落而遭活埋，當時同行三人見狀趕緊逃離現場。昨檢調介入追查，負責人仍在逃，環保局表示，待警方調查後再依法辦理。

據了解，活埋事故發生前，現場有挖土機司機李姓男子（35歲）與李姓施工負責人（41歲）、葉姓工人（21歲）與錢姓男子（35歲）共4人在場，由李姓司機開挖土機挖坑，疑準備非法傾倒廢棄物，不料，昨凌晨5點半發生意外。

警方調查，李姓負責人欲在溪洲大橋下挖坑掩埋廢棄物，臨時雇工找李姓司機與另兩名男子協助挖坑，不料，在挖坑時突然土堆滑落，挖土機翻落掉入坑洞，李姓司機瞬間跌出挖土機被土堆活埋，坑外3人因非法在河川局的國有土地挖坑，眼見後果無法收拾，才迅速逃離事故現場。

昨早近6點事故發生後，逃離現場的葉男良心不安遂打電話求救，消防隊趕至現場，至上午9點才發現被活埋的司機已無生命跡象，檢方會同法醫初步相驗後決定再複驗是遭壓死或是活埋。

對此，高市環保局表示，接獲旗山大洲分駐所通報後，隨即派員至溪州橋下稽查，發現有一坑洞，坑內有一傾倒怪手，駕駛已死亡，坑洞旁散佈廢矽酸鈣板、廢木板、廢棉布、廢塑膠等廢棄物，後續等警方聯絡相關人等到案說明後，再依廢清法規定辦理。

勞工局主祕皮忠謀說明，因僱主尚未到案，無法釐清勞僱關係與當時作業情形，將會配合檢察官指揮，後續依職安相關法令處理。

廢棄物 勞工局

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