新北警化身豹隊長主動出擊　登入遊戲官網籲防點數詐騙

為提高年輕人防詐意識並宣導防範點數詐騙，新北市警察局刑事警察大隊特別與遊戲開發業者攜手合作，以Q萌豹隊長形象在遊戲公司官網中置入防詐警語，讓年輕人在玩遊戲同時，也能將防詐意識深植於心。遊戲開發公司表示，為了能善盡社會責任，透過與警方共同宣導防詐，希望能藉此提升玩家識詐能力。

新北市刑大表示，據統計全台70%民眾曾接觸手遊，每日會玩的人也達40%，有鑑於點數詐騙模式成為詐騙集團詐騙及洗錢的金流管道，新北警此次以與遊戲點數詐騙相關的警語「身份識別需謹慎，點數詐騙不近身。正妹搭訕別開心，小心只是騙點數。點數難換真情種，莫入騙財陷阱中。」來提醒玩家，達成分層分眾宣導的效果。