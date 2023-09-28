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新北警化身豹隊長主動出擊　登入遊戲官網籲防點數詐騙

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

為提高年輕人防詐意識並宣導防範點數詐騙，新北市警察局刑事警察大隊特別與遊戲開發業者攜手合作，以Q萌豹隊長形象在遊戲公司官網中置入防詐警語，讓年輕人在玩遊戲同時，也能將防詐意識深植於心。遊戲開發公司表示，為了能善盡社會責任，透過與警方共同宣導防詐，希望能藉此提升玩家識詐能力。

新北市刑大表示，據統計全台70%民眾曾接觸手遊，每日會玩的人也達40%，有鑑於點數詐騙模式成為詐騙集團詐騙及洗錢的金流管道，新北警此次以與遊戲點數詐騙相關的警語「身份識別需謹慎，點數詐騙不近身。正妹搭訕別開心，小心只是騙點數。點數難換真情種，莫入騙財陷阱中。」來提醒玩家，達成分層分眾宣導的效果。

新北市刑大指出，警方透過持續不斷創新宣導方式，提高防詐的能見度，讓防詐知識深植民心，呼籲民眾面對可疑資訊，應提高警覺，務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，可撥打165反詐騙專線及110報案專線或向鄰近派出所請求警方協助，方可避免受騙上當。

警方與遊戲開發業者一同宣導防詐。記者黃子騰／翻攝
警方與遊戲開發業者一同宣導防詐。記者黃子騰／翻攝
透過Q萌豹隊長形象呼籲民眾慎防詐騙。記者黃子騰／翻攝
透過Q萌豹隊長形象呼籲民眾慎防詐騙。記者黃子騰／翻攝
新北警在遊戲公司官網中置入防詐宣導。記者黃子騰／翻攝
新北警在遊戲公司官網中置入防詐宣導。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 警察

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