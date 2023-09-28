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烤肉歡聚樂極生悲！瓦斯噴燈罐突爆炸 汐止3人燒燙傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區1間工廠員工今天下午在公司外空地烤肉時，發現瓦斯噴燈罐關不掉，員工拿滅火器欲滅火時噴燈竟突然爆炸，在場3名員工閃避不及手腳及臉部分受燒燙傷。救護人員趕抵將3人緊急送醫，所幸急救後已無大礙。新北市消防局呼籲，民眾使用時應確認噴燈罐與噴燈座接合無漏氣才可使用以免發生意外。

據了解，新北市消防局今天下午1時許接獲民眾報案，員工在公司外空地烤肉時使用噴燈關不掉，之後瓦斯罐突然爆開造成3人受傷。新北市消防局獲報後派遣社后、橫科分隊共計4車9人趕抵現場，發現其中1名29歲男子左手掌及左小腿兩度燒燙傷約10%、34歲男子左右前臂一度燒燙傷約10%、23歲男子臉部、雙手前臂及雙腳腳踝二度燒燙傷約25%，所幸意識皆清醒送醫後無大礙。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田提醒，民眾在選購時噴燈罐時應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品，而使用前應研讀噴燈罐及噴燈座所列警告、注意事項。點火前需依使用標示及說明書正確操作，確認噴燈罐與噴燈座接合部位無漏氣現象才可使用，以免發生意外。

員工遭燒燙傷躺在地上痛苦不已。記者黃子騰／翻攝
員工遭燒燙傷躺在地上痛苦不已。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場替傷者包紮。記者黃子騰／翻攝
救護人員到場替傷者包紮。記者黃子騰／翻攝
造成意外的噴燈罐。記者黃子騰／翻攝
造成意外的噴燈罐。記者黃子騰／翻攝

烤肉 爆炸 汐止

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