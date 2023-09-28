板橋環河西路4車連環撞1車起火 3人及時逃生受傷送醫

新北市板橋區環河西路今晚發生車禍後火燒車意外。1輛轎車晚間7時許行經環河西路四段與華江五路口時遭貨車追撞，轎車駕駛將車停在路旁等待警方處理時，車輛引擎蓋突然冒煙不久後就起火燃燒。消防人員到場迅速將火勢撲滅，發現駕駛及2名乘客受傷，所幸經送醫後已無大礙。車禍原因及肇責歸屬正調查中。

據了解，今天晚間7時許1輛貨車行經該處時，先追撞1輛轎車後又接連擦撞2車，其中1輛車駕駛將車停在路旁等待警方到場處理時，轎車引擎蓋突然冒出大量白煙，駕駛及乘客下車見狀趕緊逃下車，沒多久後車輛就起火燃燒，所幸消防人員到場後迅速將火勢撲滅。而受傷的駕駛及2名乘客皆是車禍時導致脖子不適，由救護車送醫治療。但這起車禍也造成環河西路四段封閉大塞車，目前警方正排除中。車禍發生原因及肇責歸屬仍待後續調查釐清。 消防人員到場灌救。記者黃子騰／翻攝 起火的轎車車頭遭燒毀。記者黃子騰／翻攝 其中1輛轎車起火燃燒。記者黃子騰／翻攝