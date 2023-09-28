聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋環河西路4車連環撞1車起火 3人及時逃生受傷送醫
新北市板橋區環河西路今晚發生車禍後火燒車意外。1輛轎車晚間7時許行經環河西路四段與華江五路口時遭貨車追撞，轎車駕駛將車停在路旁等待警方處理時，車輛引擎蓋突然冒煙不久後就起火燃燒。消防人員到場迅速將火勢撲滅，發現駕駛及2名乘客受傷，所幸經送醫後已無大礙。車禍原因及肇責歸屬正調查中。
據了解，今天晚間7時許1輛貨車行經該處時，先追撞1輛轎車後又接連擦撞2車，其中1輛車駕駛將車停在路旁等待警方到場處理時，轎車引擎蓋突然冒出大量白煙，駕駛及乘客下車見狀趕緊逃下車，沒多久後車輛就起火燃燒，所幸消防人員到場後迅速將火勢撲滅。而受傷的駕駛及2名乘客皆是車禍時導致脖子不適，由救護車送醫治療。但這起車禍也造成環河西路四段封閉大塞車，目前警方正排除中。車禍發生原因及肇責歸屬仍待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言