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男吸笑氣太嗨竟倒車撞警 桃檢依3罪起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市30歲許姓男子今年6月間午後，將車停在離家400公尺外的停車場後，在車內吸笑氣遭路人檢舉，中壢警分局員警到場喝令許男下車受檢，卻遭許駕車衝撞，先後倒車衝撞停車場內的遊覽車，以及警車，還造成員警手中M-Police毀損，最後遭警方持警棍敲破車窗拖出車外，桃園地方檢察署偵結，將許男依妨害公務、妨害職務上掌管之文書物品及公共危險等罪提起公訴。

起訴指出，許源隆今年6月17日下午2點，在停放於桃市中壢區中豐路某停車場內的轎車內吸食笑氣，警方據報到場處理並喝令許男下車受檢，詎料，施用笑氣的許男明知宋姓、陳姓均為執勤公務的員警，竟駕駛車輛倒車衝撞停在停車場內的遊覽車，以及中壢警分局的警用巡邏車，宋、陳2警見狀，立刻持警棍敲擊車窗，欲將許男拖拉出車外，但許男拒捕，仍持續駕車前後衝撞，最後仍遭警逮捕，並在車內起出2鋼瓶笑氣及1包氣球。

檢警調查時，許男分別於警詢及檢察事務官詢問時坦承不諱，檢察官認為，許男所為，觸犯刑法135條的妨害公務、刑法138條的妨害職務上掌管之文書物品罪，以及刑法185條之3公共危險罪的服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛等罪，依法提起公訴。

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桃市30歲許姓男子吸完笑氣太嗨，竟駕車倒車衝撞盤查警方，最後遭敲破車窗逮捕，車內起出笑氣鋼瓶及氣球等證物，桃檢依法提起公訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／翻攝
桃市30歲許姓男子吸完笑氣太嗨，竟駕車倒車衝撞盤查警方，最後遭敲破車窗逮捕，車內起出笑氣鋼瓶及氣球等證物，桃檢依法提起公訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／翻攝

停車場 桃園 妨害公務

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