新北樹林50年三合院屋頂坍塌 80歲老夫妻受困躲過一劫

新北市樹林區太平路86巷內一棟老舊三合院建築，今天下午客廳鐵皮屋頂突然坍塌，屋內一對80歲老夫妻慶幸人正好在後院沒被壓到，新北市消防局獲報出動人車趕抵馳援，經協助兩人脫困檢視沒有外傷無需送醫。

據了解，新北市樹林區太平路86巷一棟超過50年屋齡的三合院建築，今天下午2時許疑因屋頂木頭多處嚴重遭白蟻蛀蝕，導致客廳屋樑無支撐力整個往下塌陷，所幸80歲黃姓屋主及其妻子人在後院躲過一劫。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，順利協助兩人脫困，檢視兩人身體沒有外傷無需送醫，至於坍塌原因為何？仍須相關單位調查後釐清。