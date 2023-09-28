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新北樹林50年三合院屋頂坍塌 80歲老夫妻受困躲過一劫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區太平路86巷內一棟老舊三合院建築，今天下午客廳鐵皮屋頂突然坍塌，屋內一對80歲老夫妻慶幸人正好在後院沒被壓到，新北市消防局獲報出動人車趕抵馳援，經協助兩人脫困檢視沒有外傷無需送醫。

據了解，新北市樹林區太平路86巷一棟超過50年屋齡的三合院建築，今天下午2時許疑因屋頂木頭多處嚴重遭白蟻蛀蝕，導致客廳屋樑無支撐力整個往下塌陷，所幸80歲黃姓屋主及其妻子人在後院躲過一劫。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，順利協助兩人脫困，檢視兩人身體沒有外傷無需送醫，至於坍塌原因為何？仍須相關單位調查後釐清。

新北市消防局第五救災救護大隊大隊長鍾世銘表示，為確保家人生命財產安全，民眾居應定期檢修居所屋頂、木材和結構，以防止潛在災害發生。若民眾有相關疑慮，可就地詢問新北市第五大隊所屬各消防分隊，提供安全建議和資源，以確保民眾居所處於最佳狀態。

新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區太平路86巷一棟50年屋齡三合院建築，今天下午客廳坍塌，所幸現場無人受傷。記者曾伯愷／翻攝

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