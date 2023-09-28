「恭喜抽中股票！」婦欲面交620萬投資 警埋伏逮車手送辦

張姓婦人今年6月加入LINE投資群組，對方誆以高獲利股票投資，吸引張婦前後匯款、面交300萬投資。日前詐團再誆騙張婦抽中「新股申購」股票，但需交付620萬交割款才能賺得溢價差，張婦資金不足向友商借，友人直覺有異請她詢問165確認遭詐，立即報警協處，趁雙方面交之際，當場逮捕車手依法究辦。

據了解，張姓婦人（52歲）今年6月透過臉書社群看到一則投資廣告，內容是加入LINE投群組，購買股票既可高額獲利，張婦不疑有他依指示先加入LINE投資群組後，詐團成功誘得張婦陸續匯款、面交300萬投金投資。

這個月下旬詐團再誆以「最近有一檔股票可申購抽籤，妳是高級會員沒有張數限制」但須面交620萬交割款，才能賺取豐厚的溢價差。張婦已無多餘資金可再投入，遂向友人商借。

友人一聽覺得怪異，請張婦先撥打165反詐騙專線查證，當場被告知對方就是詐騙集團，要張婦立即向林口警方報案。林口警方受理，商請張婦配合以1萬5千元現金混夾618萬5千元假鈔，於這個月26日下午誘出詐團成員至新北市泰山區明志路三段一家連鎖速食店面交。

當天警方著便衣埋伏在旁，趁著雙方面交之際，眾警衝出將車手黃男（19歲）壓制逮捕，當場查扣手機、贓款及收據文件等贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法將他移送法辦，後續將持續向上溯源追緝主嫌到案說明。

林口警分局呼籲，詐騙集團時常於網路平台投放投資廣告，並以誇大不實的噱頭吸引投資者，民眾投資務必選擇有政府立案商家，倘若驚覺遭到詐騙，可撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當，確保財產安全。