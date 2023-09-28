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模擬桃捷豎井工安搶救 桃園女消防演練高救術展現專業

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局第一大隊大湳分隊今上午與桃園捷運綠線營建單位合作，共同辦理擬真搶救演練，模擬施工人員於豎井內發生工安意外時，能快速安全的完成人命救助。其中場上「嬌點」26歲的消防員林妤鄉，她身為高級救護技術員穿梭現場，針對患者插管及給藥，提升患者存活率，展現專業素養。

大湳分隊指出，這次演練以桃園捷運綠線VS5通風豎井內發生工安意外為背景，從一開始施工單位的局限災害擴大，到消防人員人命救助及高級救護技術員的高級救命術，提升施工單位及消防人員的橫向溝通與默契，在發生災害當下施工人員除了快速穩固現場及移除障礙物外，配合119指揮中心的護理師線上指導進行急救尤為重要，後續到達的消防人員著全身式吊帶搭配救助器材車吊臂深入豎井內搶救，再以長背板及籃擔的方式平穩安全的將傷患快速救出。

而這次演練也出現「嬌」點，身為高級救護技術員的26歲林妤鄉，這次特別在現場實施高級心臟救命術ACLS，林妤鄉來自台南，警專34期畢業，對消防工作充滿熱忱，為了能在第一時間接觸患者給予最好的照顧，特別在休假時間進修繩索相關課程，期許能在第一時間進入災區進行搶救，除了CPR+AED、骨折固定等技術操作外，並於現場實施高救術，其中包括插管及給藥，以提升傷患現場的存活率。

大湳分隊分隊長魏柏煜表示，目前轄區內有2處捷運施工處，分別是G04及G05，其地下工程皆需要通風豎井來維持空氣循環，當落差18公尺的豎井發生災害時，更需要施工單位的快速應變及消防人員熟捻的繩索救助技術。再此也特別呼籲民眾，捷運工程持續進行中，路面縮減請用路人務必注意行車安全減速慢行，安全至上切勿搶快。

林妤鄉這次特別在現場實施高級心臟救命術。圖／大湳消防分隊提供
林妤鄉這次特別在現場實施高級心臟救命術。圖／大湳消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊大湳分隊今上午與桃園捷運綠線營建單位合作，共同辦理擬真搶救演練。圖／大湳消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊大湳分隊今上午與桃園捷運綠線營建單位合作，共同辦理擬真搶救演練。圖／大湳消防分隊提供
桃園近期實施捷運興建，這次演練以桃園捷運綠線VS5通風豎井內發生工安意外為背景。圖／大湳消防分隊提供
桃園近期實施捷運興建，這次演練以桃園捷運綠線VS5通風豎井內發生工安意外為背景。圖／大湳消防分隊提供
大湳分隊消防員26歲林妤鄉為高級救護技術員。圖／大湳消防分隊提供
大湳分隊消防員26歲林妤鄉為高級救護技術員。圖／大湳消防分隊提供

捷運 患者 桃園

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