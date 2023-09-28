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影／台南小黃自撞橋墩 車頭全毀司機卡車內
台南王姓司機昨深夜11時駕駛計程車，沿東區中華東路三段外側車道東向西直行時，不慎自撞陸橋橋墩，車頭幾乎全毀，連橋墩上標誌牌都撞斷，人則卡在駕駛座內，警方及消防人員據報後趕往救援，王經救出後送醫診治。警方指出，經查王男無酒駕情事，肇事原因仍待釐清。
有民眾路過該路段，發現小黃疑自撞橋墩卡在車內，警消到場救援現場，拍攝其過程，並PO上「社會事新聞影音」社群，引發關注。民眾直呼「好嚴重」，駕駛卡在車內，不知狀況如何。消防局據報後出動救護人員及器材車到場協助，將司機緊急送醫。
台南市警一分局交通分隊長蘇健棋呼籲，民眾行車務必遵守交通標誌標線、勿超速違規，開車上路切勿疲勞駕駛或是分心，以確保自己及其他用路人安全。
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