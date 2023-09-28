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垃圾車音樂增放「防詐」宣傳 苗警打詐環保隊正式啟動

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗縣府環保局每月定期舉辦工作檢討會，都會集結縣內18鄉鎮市清潔隊隊長及相關業務人員，強化現行工作推動與經驗進行交流，苗栗縣警局前天也藉此機會，在會中進行反詐騙宣導活動，並獲環保單位全力支持，即日起在原有垃圾及資源回收車提示音樂中，增放反詐騙宣傳短語。

苗栗縣警局表示，為深植民眾防詐意識，已邀請縣長鍾東錦、金曲歌王翁立友、高球一姐徐薇淩等人「現聲說法」，針對5大類高發詐欺手法的詐騙類型，錄製反詐騙宣傳短語，依序為「假投資、猜猜我是誰、解除分期付款、假交友、網路購物」，並加入原有垃圾及資源回收車提示音樂。

另外，為融入在地特色文化，也請鍾縣長錄製客語版本，使宣導與民眾日常生活產生密切連結，引發共鳴，各鄉鎮市清潔隊於執行垃圾清運時進行推播，增加民眾被動接收防詐資訊，內化防詐意識，根深防詐觀念。

局長莊勝雄表示，防詐「識詐」 宣導是當前重點工作，為有效提高民眾識詐能力，警察局將持續透過行政一體、異質機關跨界合作的概念，結合縣府各局處及民間團體等多元管道，投放防詐訊息，希望能擴大防詐訊息觸及層面，讓民眾有疑慮時，隨時撥打反詐騙諮詢專線165尋求協助，以保護自己的個人資訊和財產安全。

苗栗縣警局前天趁環保局舉辦工作月會進行反詐騙宣導，並獲環保單位全力支持，即日起在原有垃圾及資源回收車提示音樂中，增放反詐騙宣傳短語。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局前天趁環保局舉辦工作月會進行反詐騙宣導，並獲環保單位全力支持，即日起在原有垃圾及資源回收車提示音樂中，增放反詐騙宣傳短語。圖／苗栗縣警局提供

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