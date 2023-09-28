工安意外！新北老屋整修 水泥屋簷崩落壓傷1工人

新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。至於確實事發原因現由警方調查釐清。

新北市消防局今天中午12時58分獲報，新店區大新街巷內一棟老舊房屋進行整修時，一整片水泥屋簷不慎崩落壓傷一名50多歲工人吳姓男子，現場另兩名工人見狀，連忙上前救人，因整片水泥塊太重無法搬動，急忙報警求助。