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工安意外！新北老屋整修 水泥屋簷崩落壓傷1工人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。至於確實事發原因現由警方調查釐清。

新北市消防局今天中午12時58分獲報，新店區大新街巷內一棟老舊房屋進行整修時，一整片水泥屋簷不慎崩落壓傷一名50多歲工人吳姓男子，現場另兩名工人見狀，連忙上前救人，因整片水泥塊太重無法搬動，急忙報警求助。

新北市消防局第四救災救護大隊獲報，出動5車14人前往救援，到場後協助將患者吳男脫困，吳男表示肢體疼痛且全身多處擦挫傷，但意識清楚，由救護人員清洗傷口後緊急送往新店耕莘醫院救治，暫無生命危險。至於確實事發原因現由警方調查釐清。

新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險。記者王長鼎／翻攝
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