快訊

每半年568萬配息超驚人！486曝光一財富自由簡訊網羡慕

亞運網球／詹家姊妹也晉決賽！女雙金牌銀牌都是台灣的

亞運網球／許育修、莊吉生大逆轉進金牌戰 創男雙新紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批陳建仁說謊 消促會政院前抗議提三訴求

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導

屏東明揚國際工廠大火造成四名消防員殉職，消防工作權益促進會今至行政院前抗議，指控行政院長陳建仁說謊，指政院在災後從未與消防基層討論改革方向，並提出三大訴求，落實與基層溝通。

屏東大火奪走四名消防員的性命，行政院隨即提出修正消防法，建立消防職業安全制度，並針對民間要求組工會的請求，提出修訂「公務人員協會法」，不過仍引發基層不滿，認為行政院雖提出改革，卻沒有與第一線消防員溝通，認為陳建仁曾承諾將與基層溝通是說謊。

消防員工做權益促進會今上午於行政院大門前舉行「顧職安、要公安，組工會，基層有方案，政院來溝通」記者會，高呼「消防員的命、消防員決定」的口號，並提出三大訴求，包括增加公安責任、修訂公務人員安全及衛生防護辦法，以及組成消防員工會。

消促會指出，此次屏東縣政府雖然針對明揚國際科技公司違規重罰共計240萬元，但業者的公安責任不該僅止於此，認為應修正消防法第43-1條，若工廠管理人未依法提供救災協助，或相關資訊造成消防員受傷或殉職，應加重課以刑事責任，同時應修正毒性及關注化學物質管理法第30條，規定若未確實執行化學物品的申報與登錄，應課以刑責。

消促會並建議，行政院與其修消防法來建立消防員的職業安全制度，不如利用既有的「公務人員安全級衛生防護辦法」，並主張納入罰則。

另外，行政院針對消防員組工會訴求擬修訂公務人員協會法，消促會認為不但沒有考量消防員團體意見，也沒有辦法保障勞動三權，主張應回歸適用工會法，才能夠真正回應基層消防員訴求。

針對消促會的抗議，行政院雖派出代表協調，但遭在場民團批評層級太低，而代表在發言後突然離場，更引起民團不滿，一度爆發衝突。據了解，行政院災害防救辦公室最後仍邀請民團入院溝通。至於行政院下午是否將開會討論消防員權益相關修法方向，行政院發言人林子倫受訪時則未正面回應，只說相關會議都在進行中。

消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院派出代表與民團溝通。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院派出代表與民團溝通。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院雖派出代表與民團溝通，但未做出令民團滿意的回應，隨即離開現場，導致現場爆發衝突，場面一度失控。現場有消防員情緒崩潰，想要衝入行政院。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院雖派出代表與民團溝通，但未做出令民團滿意的回應，隨即離開現場，導致現場爆發衝突，場面一度失控。現場有消防員情緒崩潰，想要衝入行政院。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院雖派出代表與民團溝通，但未做出令民團滿意的回應，隨即離開現場，導致現場爆發衝突，場面一度失控。現場有消防員情緒崩潰，想要衝入行政院。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院雖派出代表與民團溝通，但未做出令民團滿意的回應，隨即離開現場，導致現場爆發衝突，場面一度失控。現場有消防員情緒崩潰，想要衝入行政院。記者陳熙文／攝影
屏東明揚國際工廠大火造成四名消防員殉職，消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，控行政院長陳建仁說謊，指政院在災後從未與消防基層討論改革方向，並提出三大訴求，盼落實與基層溝通。記者陳熙文／攝影
屏東明揚國際工廠大火造成四名消防員殉職，消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，控行政院長陳建仁說謊，指政院在災後從未與消防基層討論改革方向，並提出三大訴求，盼落實與基層溝通。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院派出代表與民團溝通。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院派出代表與民團溝通。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院雖派出代表與民團溝通，但未做出令民團滿意的回應，隨即離開現場，導致現場爆發衝突，場面一度失控。記者陳熙文／攝影
消防工作權益促進會28日至行政院前抗議，行政院雖派出代表與民團溝通，但未做出令民團滿意的回應，隨即離開現場，導致現場爆發衝突，場面一度失控。記者陳熙文／攝影

延伸閱讀

勞團聚立院 訴求拚最低工資法三讀

搶救護理師離職潮 政院將投入180億擬定12項策略

網爆料買綠臭蛋被指假消息 賴士葆：只准政府粉飾太平

食藥署：買到品質不佳雞蛋 快撥1919食安專線

相關新聞

疑非法濫倒！高雄旗山活埋挖土機司機 在場鳥獸散負責人落跑

高雄市旗山區溪洲大橋下，今天發生土堆活埋挖土機司機事故，遭活埋的司機李姓男子死亡，報案人在失聯後現身，說明事故發生狀況。...

旗山凌晨怪手壓死人 死者疑偷埋廢棄物發生意外

今早高雄旗山地區發生一件挖土機跌入土坑壓死一人事故，經調查為77年次李姓男子，警方懷疑該男是在偷埋廢棄物，操作挖土機不當...

高雄旗山活埋挖土機司機 報案人說要找老闆便失聯

高雄市旗山區溪州大橋下方堤防，今天發生挖土機司機疑施工遭活埋，3個多小時後，經消防隊搜救出土，已無生命跡象。據了解，報案...

3隻小豬撲滿突然瘦身 台南警還原現場逮搬家賊

台南黃姓女子9月中旬多次請搬家人員及清潔人員等4人協助，花了一番功夫，26日返家正在存錢時，卻發現3隻小豬撲滿「瘦了」，...

垃圾車音樂增放「防詐」宣傳 苗警打詐環保隊正式啟動

苗縣府環保局每月定期舉辦工作檢討會，都會集結縣內18鄉鎮市清潔隊隊長及相關業務人員，強化現行工作推動與經驗進行交流，苗栗...

工安意外！新北老屋整修 水泥屋簷崩落壓傷1工人

新北市新店區今天中午發生工安意外，一棟老屋整修時，水泥屋簷不慎崩落壓傷一名工人，所幸僅全身擦挫傷，送醫急救後暫無生命危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦