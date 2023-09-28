批陳建仁說謊 消促會政院前抗議提三訴求
屏東明揚國際工廠大火造成四名消防員殉職，消防工作權益促進會今至行政院前抗議，指控行政院長陳建仁說謊，指政院在災後從未與消防基層討論改革方向，並提出三大訴求，落實與基層溝通。
屏東大火奪走四名消防員的性命，行政院隨即提出修正消防法，建立消防職業安全制度，並針對民間要求組工會的請求，提出修訂「公務人員協會法」，不過仍引發基層不滿，認為行政院雖提出改革，卻沒有與第一線消防員溝通，認為陳建仁曾承諾將與基層溝通是說謊。
消防員工做權益促進會今上午於行政院大門前舉行「顧職安、要公安，組工會，基層有方案，政院來溝通」記者會，高呼「消防員的命、消防員決定」的口號，並提出三大訴求，包括增加公安責任、修訂公務人員安全及衛生防護辦法，以及組成消防員工會。
消促會指出，此次屏東縣政府雖然針對明揚國際科技公司違規重罰共計240萬元，但業者的公安責任不該僅止於此，認為應修正消防法第43-1條，若工廠管理人未依法提供救災協助，或相關資訊造成消防員受傷或殉職，應加重課以刑事責任，同時應修正毒性及關注化學物質管理法第30條，規定若未確實執行化學物品的申報與登錄，應課以刑責。
消促會並建議，行政院與其修消防法來建立消防員的職業安全制度，不如利用既有的「公務人員安全級衛生防護辦法」，並主張納入罰則。
另外，行政院針對消防員組工會訴求擬修訂公務人員協會法，消促會認為不但沒有考量消防員團體意見，也沒有辦法保障勞動三權，主張應回歸適用工會法，才能夠真正回應基層消防員訴求。
針對消促會的抗議，行政院雖派出代表協調，但遭在場民團批評層級太低，而代表在發言後突然離場，更引起民團不滿，一度爆發衝突。據了解，行政院災害防救辦公室最後仍邀請民團入院溝通。至於行政院下午是否將開會討論消防員權益相關修法方向，行政院發言人林子倫受訪時則未正面回應，只說相關會議都在進行中。
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