快訊

張詠華「爬山昏倒猝逝」享年51歲 友曝他生前「1舉動」：是想好好道別

農業部提告「綠雞蛋」發文者！不到8小時遭逮…他否認造假仍被送法辦

華為與茅台爆火的「隔空探戈」 誰才是象徵中國未來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗山凌晨怪手壓死人 死者疑偷埋廢棄物發生意外

聯合報／ 記者林保光蔡世偉／即時報導

今早高雄旗山地區發生一件挖土機跌入土坑壓死一人事故，經調查為77年次李姓男子，警方懷疑該男是在偷埋廢棄物，操作挖土機不當掉入土坑身亡。

高雄市旗山分局9月28日凌晨5點多，接獲旗山區溪洲大橋下，事故現場發現一台挖土機不明原因掉入土坑 旁邊還有垃圾堆，經警消到場，發現有一男子跌落土坑內，經消防救護後，李姓男子（77年次）明顯無生命跡象。警方懷疑，林涉嫌掩埋廢棄物，可能操作挖土機不慎滑落導致意外發生。

據了解，報案人在案發後求救，稱「有人受傷被壓」，後來在電話中說，被埋人的人是他朋友，他趕著要去「追老闆」，事後便關掉手機失聯。警方已再次找到報案人，並請至派出所協助調查釐清案情疑點。

李男發生事故的地點一旁，有不明廢棄物堆積。圖／旗山分局提供
李男發生事故的地點一旁，有不明廢棄物堆積。圖／旗山分局提供
李男疑似操作挖土機不當掉入土坑遭壓致死。圖／旗山分局提供
李男疑似操作挖土機不當掉入土坑遭壓致死。圖／旗山分局提供

延伸閱讀

明揚大火頭七 大型機具清理、地毯式搜尋失聯傅班長

高雄旗山活埋挖土機司機 報案人說要找老闆便失聯

旗山挖土機施工不慎滑落土坑 操作手遭活埋救出不治

核安會揭牌 陳揆期許與全民共享三大民生應用成果

相關新聞

旗山凌晨怪手壓死人 死者疑偷埋廢棄物發生意外

今早高雄旗山地區發生一件挖土機跌入土坑壓死一人事故，經調查為77年次李姓男子，警方懷疑該男是在偷埋廢棄物，操作挖土機不當...

高雄旗山活埋挖土機司機 報案人說要找老闆便失聯

高雄市旗山區溪州大橋下方堤防，今天發生挖土機司機疑施工遭活埋，3個多小時後，經消防隊搜救出土，已無生命跡象。據了解，報案...

連鎖KTV接手金錢豹「南七店」外觀風格驟變掀話題

金錢豹系列酒店「天上人間」，在台中南屯經營27年後，8月起成為老司機們的回憶，原址近日被民眾發現，外牆被改漆上粉、白色，...

影／看社群影片赫見百萬愛車遭撞 六旬婦肇逃全都錄

台中市61歲陳婦騎車重心不穩，擦撞停靠路邊一輛黑色休旅車，婦人未報警，逕自離開。肇事過程全被後方車主監視器拍下並放上社群...

小姐弟10月出養美國 期待長大回台灣陪伴寄養家庭

屏東縣一對小姐弟7歲的小慈和5歲的小彬，等了兩年半，終於等到願意收養兩姐弟的美國收養家庭，屏東家扶中心今天特別為兩人舉辦...

孫女助理潛入88歲富商家 偷走床下37塊白銀還推倒人釀傷

吳姓富商在住家收藏多塊白銀，去年8月遭竊，竊嫌得手逃離時推倒吳翁釀傷，檢警追查發現其孫女的李姓助理涉有重嫌，且李嫌到案後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦