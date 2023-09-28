旗山凌晨怪手壓死人 死者疑偷埋廢棄物發生意外

今早高雄旗山地區發生一件挖土機跌入土坑壓死一人事故，經調查為77年次李姓男子，警方懷疑該男是在偷埋廢棄物，操作挖土機不當掉入土坑身亡。

高雄市旗山分局9月28日凌晨5點多，接獲旗山區溪洲大橋下，事故現場發現一台挖土機不明原因掉入土坑 旁邊還有垃圾堆，經警消到場，發現有一男子跌落土坑內，經消防救護後，李姓男子（77年次）明顯無生命跡象。警方懷疑，林涉嫌掩埋廢棄物，可能操作挖土機不慎滑落導致意外發生。