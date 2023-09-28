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影／看社群影片赫見百萬愛車遭撞 六旬婦肇逃全都錄
台中市61歲陳婦騎車重心不穩，擦撞停靠路邊一輛黑色休旅車，婦人未報警，逕自離開。肇事過程全被後方車主監視器拍下並放上社群，23歲施男滑手機觀看社群影片赫然發現，畫面中被撞的就是自己的百萬休旅車，趕緊拿影像到派出所報警。
前天下午2點多，施姓車主到派出所報案，並指自己在社群群組內發現，他價值150萬元的休旅車，原本依規停靠在大雅區雅潭路四段旁停車格內，卻無端遭右轉的女騎士碰撞，造成車輛左後輪框、左後車身板金受損。女騎士肇事逃逸，他則看到影片才知道愛車受損。
大雅交通分隊調查，這起事故發生在中午12點多，陳女騎機車沿大雅區雅潭路四段行駛時，疑因重心不穩導致人車倒臥，擦撞停放在路邊的休旅車後自行離去。
經查陳女無明顯傷勢，休旅車輪框有擦撞痕跡，警方後續依規定處置，釐清案情。警方呼籲，駕駛人行駛時應遵守交通規則，注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。
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