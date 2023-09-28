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小姐弟10月出養美國 期待長大回台灣陪伴寄養家庭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一對小姐弟7歲的小慈和5歲的小彬，等了兩年半，終於等到願意收養兩姐弟的美國收養家庭，屏東家扶中心今天特別為兩人舉辦祝福會，和寄養家庭一起向孩子微笑說再見，小姐弟將留在台灣過完中秋節後，10月初出養美國。小彬說，長大後要回來幫寄養媽媽倒垃圾，買電動車給寄養媽媽代步。童言童語感動在場所有人。

小慈和小彬的生母未滿20歲即未婚生下兩名孩子，因無力照顧，5年前向屏東縣政府尋求協助，二童由社會處安置於屏東家扶中心的寄養家庭。

小慈和小彬的生母在兩年半前同意出養，唯一的期待能為孩子找到願意同時收養兩手足的收養家庭，這對屏東縣政府、收出養機構善牧基金會台南嬰兒之家是個不容易的任務，屏東家扶中心表示，因較少收養家庭願意一次收養兩童，終於美國亞歷桑那州的約翰夫婦願意收養小慈和小彬，多次與兩童視訊互動，小慈和小彬很期待和美國爸媽團聚，但也很捨不得在台灣的寄養家庭。

屏東家扶中心指出，小慈和小彬分別在兩戶寄養家庭生活5年，獲寄養家庭疼愛。小慈在祝福會上說，每次寄養家庭女兒帶小慈去吃日本料理，寄養媽媽邱英美都得在家照顧另一名寄養童而沒有一起去吃，小慈希望長大後回到台灣，要在寄養家庭旁開一間壽司店，且親自做壽司給寄養媽媽吃。

小彬則說，等他長大，寄養媽媽郭梁秋香就老了，他要回來天天幫寄養媽媽倒垃圾，要買一輛電動車給寄養媽媽代步。孩子的童言童言感動每個人，感愛到小慈和小彬在寄養家庭滿滿的愛中長大的。

寄養家庭期待兩個孩子能在台灣過中秋節，這是台灣重要團圓日子，感謝約翰夫婦理解，讓兩童在愛他們的寄養家庭在台灣過節，兩童10月初出養美國。

屏東家扶社工督導黃淑玲說，112年度至今共7名寄養童出養，兩童出養國內收養家庭，五童國外出養至美國，每一位出養國外的寄養童，屏東家扶必會送寄養童一件台灣的T恤給孩子，讓孩子記得自己是台灣囝仔。

屏東縣一對小姐弟將出養美國，屏東家扶中心今與寄養家庭舉辦祝福會，左起寄養媽媽郭梁秋香、小彬、小慈、寄養媽媽邱英美。圖／屏東家扶中心提供
屏東縣一對小姐弟將出養美國，屏東家扶中心今與寄養家庭舉辦祝福會，左起寄養媽媽郭梁秋香、小彬、小慈、寄養媽媽邱英美。圖／屏東家扶中心提供

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