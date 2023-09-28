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孫女助理潛入88歲富商家 偷走床下37塊白銀還推倒人釀傷
吳姓富商在住家收藏多塊白銀，去年8月遭竊，竊嫌得手逃離時推倒吳翁釀傷，檢警追查發現其孫女的李姓助理涉有重嫌，且李嫌到案後說詞閃爍，士檢偵結，依準強盜罪嫌起訴。
檢警調查，38歲李嫌是88歲吳姓富商孫女的助理，平時會保管鑰匙，去年8月21日下午趁富商位於台北市南港區的家中無人，入室行竊，未料吳翁返家撞見，李嫌即推倒吳翁，跳窗逃跑。保全人員協助報警後，吳翁發現藏在床下的37塊白銀（價值約68萬元）遭竊，而吳翁肩膀、背部、腰部受傷。
警方介入後鎖定李嫌涉有重嫌，通知他到案，李嫌先是辯稱「要讓別人認為我在這上班，搭電梯上樓後又走樓梯下樓，爬窗離開是要讓別人以為我沒離開社區，後來曾載送證人去淡水搬東西」，後續又改稱「下樓後到停車場搬貨」。
檢警認其說詞閃爍有違常情，不足採信，持票搜索並逮捕李嫌，扣回11萬4000元證物，雖李嫌仍否認犯案，檢方仍認為犯行明確，偵結依準強盜罪嫌起訴。
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