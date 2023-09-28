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預期中秋3天連假湧現車流 林口警今下午4時起加強疏導
預期中秋三天連假新北市林口、泰山區湧現車流，林口警方從今天下午4時開始，針對轄內主要幹道、國道交流匝道規劃交通疏導勤務，另外連假期間（明天至10月1日）每日清晨6時至中午12時許，國道1號林口A、B南下交流道口會進行高乘載管制措施，請用路人注意提早出門。
林口警方表示，中秋節三天連續假期從明天開始，預期從今天傍晚5時開始新北市泰山區、林口區緊鄰交流道口的平面道路會湧現連假車潮。警方從今天下午4時起，針對泰山區新五路與楓江路口、林口區文化一路與八德路口及林口區文北路與八德路口，提前布署警力規劃交通疏導勤務，以協助交通流量疏導工作。
另外，林口警方配合高速公路局，於中秋三天連續假期期間（9月29日至10月1日）每天上午6時至12時許，在國道1號林口A、B南下交流道口進行高乘載管制措施。為避免民眾因塞車而打亂出遊興致，建議民眾可提早出門，並配合員警疏導及管制措施、注意行車安全，快快樂樂出遊平平安安回家。
警方提醒，高乘載管制時段內，僅允許大客車、計程車（含多元化計程車）或持有身心障礙證明、孕婦證明（須出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）的小型車以及乘載3人（含駕駛及小孩）以上小型車駛入，經警確認無誤後才會給予放行。建議民眾可多利用大眾運輸交通工具。
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