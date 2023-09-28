1車8人「載泰滿」全是失聯移工 他求饒：回去就出不來

台中洪姓男子駕駛1輛廂型車違停被攔查，警方見裡頭擠滿8名泰國籍工人，一查才知7男1女均為非法失聯移工，洪男不斷求饒盼稱「載回去就出不來了」，但移工則稱早已厭倦四處打工、遭苛扣薪水的日子，全數配合盤查轉由移民署專勤隊處理，洪及其江姓顧主則依違反就業服務法裁罰。

台中第4分局指出，黎明派出所副所長葉峻廷、警員蔡鈞亮9月4日巡邏經南屯區永春東七路、永春路口，發現1輛廂型車違停且車窗均用深色隔熱紙貼滿，裡面還隱約坐滿乘客，上前盤查才驚見車內擠滿8名泰國籍的工人，正準備載到附近工地上班。

警方一查才發現泰籍的7男1女全數是非法失聯移工，並要求全數帶回詢問調查，但開車的洪男（28歲）卻一臉心虛、不斷求饒，還跟警方說「載回去就出不來了啦！」

但車內移工全數配合，還向警方透露已經厭倦在台過著提心吊膽的日子，加上四處打零工，除了薪資不穩定遇到不好的雇者還會遭苛扣薪水，認為遲早會被抓到，這次見警方盤查也認為剛好被抓，完全沒動想逃跑的念頭。