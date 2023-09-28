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東引人皮下氣腫無船班 馬祖海巡馳援後送就醫
海巡署第十一巡防區指揮部在昨天下午3點許，接獲東引衛生所通報，1名陳姓男子皮下氣腫疼痛難耐，情況危急，因為當時已無交通船班前往南竿，馬祖海巡隊立刻派艇協助後送南竿就醫，讓陳姓病患與其家屬都超感激的。
馬祖海巡隊今天表示，昨天下午東引衛生所通報時，就指出這名病患是皮下氣腫，因皮下氣腫會造成胸部疼痛及呼吸困難，恐會發生血栓，有致命的危險，經評估有就醫急迫性，他們不敢耽擱，立即派遣東引分隊線上巡防艇PP-3586艇於東引中柱港接駁病患、陪同人員及護理人員，並以最大安全航速快速航向南竿，於下午5時33分返抵南竿福澳港碼頭，由福澳安檢所人員協助接駁病患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院，圓滿完成此次後送任務。
馬祖海巡隊表示，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。
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