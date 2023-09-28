登南二段滑落邊坡暈眩無力 空勤直升機救下山

一支5人登山隊走南二段，其中郭姓山友25日在卓溪鄉塔芬山附近，不慎滑落邊坡，出現暈眩、四肢無力、心律不整情況。經連日救援，今天天候狀況允許，由空勤黑鷹直升機將傷者吊掛下山送醫。

花蓮縣消防局26日下午2時許接獲南投轉報，郭姓山友隨隊登南二段，24日清晨6時從向陽登山口入山，預計29日中午從東埔下山。

同行陳姓山友通報求救表示，郭姓山友心臟裝有兩支支架，25日滑落邊坡後，暈眩且肢體無力，身體沒辦法保持平衡，懷疑有心血管疾病。