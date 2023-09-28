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澎防部機步營上士昨輕生送醫不治 死因軍方調查中

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

澎湖澎防部機步營昨天下午一名甘姓上士於下午集合時間未出現，連隊立刻派人搜索，不料在營區訓場內防風林發現他雙腳離地輕生，送醫搶救後仍回天乏術，軍方指出，甘男並未留下隻字片語，軍方已通知甘男家屬，由澎湖憲兵隊後續調查，並報請檢察官相驗，釐清確實死因。

據悉，約30多歲的機步營的甘姓上士於昨天下午集合時間就已失蹤，所屬連隊隨即派員搜索，並於下午3時30分許，在營區訓場內的防風林發現甘姓上士，但他已失去生命跡象，由營區救護車將他送往三總澎湖分院搶救，不幸的是，經過1小時搶救後仍宣告不治。

記者今早詢問澎防部甘姓上士昨晚的緊急處理情況，軍方僅簡單表示，已依法報請檢察官相驗，追查甘姓上士死因，其餘仍在調查中。

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陸軍澎湖防衛指揮部營區訓廠內防風林，昨天傍晚傳出有上士輕生的不幸消息。圖／取自北美世界日報
陸軍澎湖防衛指揮部營區訓廠內防風林，昨天傍晚傳出有上士輕生的不幸消息。圖／取自北美世界日報

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