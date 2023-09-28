國3南下基隆隧道5車追撞 基隆大武崙塞爆通勤哀號

今年9月14日傍晚6點多、也是鬼門關的當晚，高雄市大同醫院廁所傳出槍響，一名男子頭部中彈倒地，嚇壞醫院內的病患與醫護人員，警方一查赫然發現，這名男子竟是過去縱橫高雄苓雅寮的角頭老大「九金」高金禾，搶救2天後不治，警方形容他「俯拾就有槍、不爽就開槍」，與妻子聯手搶地盤之凶狠，讓他們夫妻倆成為國內罕見的「治平夫妻檔」，未料晚年竟然也是用槍把自己送上絕路；昨天告別式上，高雄警方派出150警力制約參加公祭的各路幫派兄弟，顯示「九金」雖然淡出江湖，但仍有相當實力...

2023-09-28 07:30