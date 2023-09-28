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國3南下基隆隧道5車追撞 基隆大武崙塞爆通勤哀號
國道3號南下0.8公里處的基隆隧道內，今天上午7時40分，發生5輛車追撞事故，消防局將一名男性駕駛送醫。受隧道內車禍影響，由於時值上班尖峰時段，造成後方南下車流大堵塞，一直回堵到基隆市大武崙地區，市區麥金路、情人湖一帶有如大停車場，動彈不得，公車也都卡在路中，通勤民眾怨聲載道，抱怨遲到了。
基隆市消防局表木示，上午7時40分，國道3號南下0.8公里處基隆隧道內，發生5輛車輛追撞事故，其中1人身體不適。
消防局出動2輛消防車、2輛救護車及消防人員10名前往救援，於7時53分抵達現場後，迅速將1名約70歲男性傷者，意識清楚、無明顯外傷，送往長庚醫院治療。
受隧道內車禍影響，由於時值上班尖峰時段，造成後方南下車流大堵塞，一直回堵到基隆市大武崙地區，市區麥金路、情人湖一帶有如大停車場，動彈不得，公車也都卡在路中，通勤民眾怨聲載道，抱怨遲到了。
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