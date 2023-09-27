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台南貨車維修廠火舌狂竄 26歲男員工燒燙傷急送醫

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警，現場濃煙密布，偶有火舌竄出。台南市消防局獲報後，派遣人員前往搶救。目前火勢已撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫，至於詳細起火原因尚須釐清。

此起火警事發地點在台南永康區中正北路的一間貨車維修廠，因不明原因起火，現場火舌竄出相當驚人，廠內員工見到火勢逐漸失控，全都撤離現場。台南市消防局獲報後，出動第五救護大隊所屬的鹽行、大橋特搜、大橋高救、大灣、安和、復興、永康等，共20車39名人力搶救。

消防人員到場後，隨即佈水線伸進火場全力射水搶救，終於在8點28分左右將火勢撲滅，後續進行殘火處理。現場則有一名26歲男員工燒燙傷，送往，至於詳細起火原因，有待消防人員火調釐清。

台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警。消防局獲報後，派遣人員前往搶救，8點28分將火勢撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫。圖／民眾提供
台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警。消防局獲報後，派遣人員前往搶救，8點28分將火勢撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫。圖／民眾提供
台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警。消防局獲報後，派遣人員前往搶救，8點28分將火勢撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫。圖／民眾提供
台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警。消防局獲報後，派遣人員前往搶救，8點28分將火勢撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫。圖／民眾提供
台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警。消防局獲報後，派遣人員前往搶救，8點28分將火勢撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫。圖／民眾提供
台南永康晚間8點12分左右，一間貨車維修廠發生火警。消防局獲報後，派遣人員前往搶救，8點28分將火勢撲滅，一名26歲男員工燒燙燒緊急送醫。圖／民眾提供

台南 火災

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