國一3車推撞「引擎蓋開花」 幼童腿骨折、孕婦驚嚇送醫

國道一號北向355.1公里（楠梓-岡山路段）今天傍晚5時39分許發生3車推撞事故，當時車流壅塞一度回堵6公里，這場事故疑似陳姓男駕駛一時分心追撞前車，不僅3車嚴重車損，還造成陳男幼子左腿骨折，懷孕的妻子虛驚送院救治觀察，現場事故車於下午6時38分許排除，恢復全線通車。

國道公路警察局指出，39歲陳男開車行經國道一號北向355.1公里處時，疑似未注意車前動態，直接追撞前方30歲江姓男駕駛的轎車，進而推撞前方56歲楊姓女子所駕駛的轎車。