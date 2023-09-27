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國一3車推撞「引擎蓋開花」 幼童腿骨折、孕婦驚嚇送醫
國道一號北向355.1公里（楠梓-岡山路段）今天傍晚5時39分許發生3車推撞事故，當時車流壅塞一度回堵6公里，這場事故疑似陳姓男駕駛一時分心追撞前車，不僅3車嚴重車損，還造成陳男幼子左腿骨折，懷孕的妻子虛驚送院救治觀察，現場事故車於下午6時38分許排除，恢復全線通車。
國道公路警察局指出，39歲陳男開車行經國道一號北向355.1公里處時，疑似未注意車前動態，直接追撞前方30歲江姓男駕駛的轎車，進而推撞前方56歲楊姓女子所駕駛的轎車。
從陳男轎車引擎蓋嚴重凹陷變形可看出，當時撞擊力相當強勁，而這起事故，也讓陳男後座的幼兒左腿骨折，其妻鍾姓女子懷有身孕受到驚嚇，身體雖有不適但並無外傷，兩人都被送往高雄榮民總醫院救治。
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