冒線上遊戲客服 情侶檔騙得帳號密碼詐8千萬遊戲幣
鄭姓男子及洪姓女友謊稱國內知名線上遊戲客服人員，以核對驗證碼為由，騙得3名受害者帳號及密碼，詐得8千多萬遊戲幣，新北地檢署日前依詐欺得利、妨礙電腦使用等罪嫌起訴。
起訴指出，鄭姓男子及洪姓女子二人於2021年8月至2022年5月間，以「我要贏兩千萬」、「數字在跳」等帳號名稱註冊國內多家家知名線上遊戲，再謊稱是線上遊戲客服人員，以核對驗證碼確認遊戲帳號為本人使用為由，先後騙得張姓及徐姓男子等3名受害者的遊戲帳號及密碼，再侵入被害人遊戲帳號，變更遊戲帳號電磁紀錄，將被害人帳戶內共8190萬元遊戲幣，市值約60多萬元新台幣，轉出至鄭男個人名下遊戲帳號裡。
3名被害人事後驚覺自已名下遊戲帳號的遊戲幣不翼而飛，向屏東東港警分局、台中第五警分局、台南第一警分局報案，新北地檢署日前偵結後，日前依詐欺得利、無故輸入他人帳號密碼入侵他人電腦相關設備、無故變更他人電腦相關設備電磁紀錄等罪嫌起訴鄭男及洪女二人。
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