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男子數字亂塗鴉還揮舞掃帚作勢打人 落網說：比較好看

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

38歲洪姓男子本月22日對台南市國華街一家冷飲店招牌作數字塗鴉，隔天中午11點多行經該店時為店員發現上前質問，涉嫌以言詞侮辱及揮舞掃帚作勢攻擊。警方接獲報案，昨天傍晚5點多將洪查緝到案，警詢後依公然侮辱恐嚇等罪嫌法辦。

警方調查，洪姓男子（38歲）9月22日下午6點多對國華街一家冷飲店招牌作數字塗鴉後，洪又於23日中午11點行經該店時為店員發現上前質問，洪當場有言詞侮辱及揮舞掃帚作勢攻擊等情事。

案經冷飲店魏姓被害人於本月25日至海安所報案後，員警於26日下午5點多在民生路二段發現洪行蹤查緝到案帶回。全案調查後依公然侮辱及恐嚇罪送辦；另塗鴉部分也依違反社會秩序維護法裁罰。

據了解，洪到案後表示，他以羅馬字寫數字比較好玩又好看。

38歲洪姓男子涉嫌揮舞掃帚作勢攻擊冷飲店員，警詢後依恐嚇罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
38歲洪姓男子涉嫌揮舞掃帚作勢攻擊冷飲店員，警詢後依恐嚇罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

公然侮辱 恐嚇 羅馬

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