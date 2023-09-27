男子數字亂塗鴉還揮舞掃帚作勢打人 落網說：比較好看

38歲洪姓男子本月22日對台南市國華街一家冷飲店招牌作數字塗鴉，隔天中午11點多行經該店時為店員發現上前質問，涉嫌以言詞侮辱及揮舞掃帚作勢攻擊。警方接獲報案，昨天傍晚5點多將洪查緝到案，警詢後依公然侮辱及恐嚇等罪嫌法辦。

警方調查，洪姓男子（38歲）9月22日下午6點多對國華街一家冷飲店招牌作數字塗鴉後，洪又於23日中午11點行經該店時為店員發現上前質問，洪當場有言詞侮辱及揮舞掃帚作勢攻擊等情事。

案經冷飲店魏姓被害人於本月25日至海安所報案後，員警於26日下午5點多在民生路二段發現洪行蹤查緝到案帶回。全案調查後依公然侮辱及恐嚇罪送辦；另塗鴉部分也依違反社會秩序維護法裁罰。