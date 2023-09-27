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宜蘭女下班開車恍神撞上路邊停車 空中翻半圈整車翻覆

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭張姓女子今天上午從加油站下班後，開車經過冬山鄉定安宮前，疑因恍神不慎撞到路邊停放的自小客車，整車側翻180度倒翻路上，造成交通中斷約40分鐘，所幸未造成重大傷亡，張女雙手擦挫傷，酒測值為0，警方研判無明確違規事由。

警方調查，32歲張女今天上午10時40分許，駕車沿冬山路由南向北行駛，經過冬山老街定安宮前，不慎自撞路邊停放的黑色Altis，張女整車向左側翻180度，倒翻路中，警方到場後協請拖吊業者處理，約40分鐘後排除；Altis左後車輪、車廂嚴重凹陷，另外波及Altis車前的1輛機車、1輛發財車，後兩者無明顯車損。

據了解，張女稱自己在附近加油站工作，今天上午剛下班要回家，開車時疑似恍神不慎開偏，才會自撞；張女酒測值為0，被撞車輛也無違停，警方認為雙方都無明確違規事由，並未開罰，後續由張女與被撞車主自行處理理賠事宜。

張女今天上午疑似下班後開車恍神，不慎撞到路邊停放車輛倒翻，經拖吊業者排除，約40分鐘後使得通行。記者陳敬丰／翻攝
張女今天上午疑似下班後開車恍神，不慎撞到路邊停放車輛倒翻，經拖吊業者排除，約40分鐘後使得通行。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭縣張姓女子駕駛車輛撞到路旁自小客車，倒翻路中，被撞車輛左後車輪、車廂毀損。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭縣張姓女子駕駛車輛撞到路旁自小客車，倒翻路中，被撞車輛左後車輪、車廂毀損。記者陳敬丰／翻攝

加油站 自撞 恍神

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