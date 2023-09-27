宜蘭女下班開車恍神撞上路邊停車 空中翻半圈整車翻覆

宜蘭張姓女子今天上午從加油站下班後，開車經過冬山鄉定安宮前，疑因恍神不慎撞到路邊停放的自小客車，整車側翻180度倒翻路上，造成交通中斷約40分鐘，所幸未造成重大傷亡，張女雙手擦挫傷，酒測值為0，警方研判無明確違規事由。

警方調查，32歲張女今天上午10時40分許，駕車沿冬山路由南向北行駛，經過冬山老街定安宮前，不慎自撞路邊停放的黑色Altis，張女整車向左側翻180度，倒翻路中，警方到場後協請拖吊業者處理，約40分鐘後排除；Altis左後車輪、車廂嚴重凹陷，另外波及Altis車前的1輛機車、1輛發財車，後兩者無明顯車損。