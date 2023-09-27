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金門辦海洋油汙染演練 強化各單位緊急應變能力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣今天辦理「海洋油汙染緊急應變演練」，現場還佈建攔油索。圖／金門縣環保局提供
金門縣今天辦理「海洋油汙染緊急應變演練」，現場還佈建攔油索。圖／金門縣環保局提供

過去各地發生重大海洋油汙染事件類型，除船舶發生海難導致油汙外洩或輸油管線外洩所致，也有可能是風災引致油汙染事故。金門縣政府今天在料羅港區五號碼頭辦理「海洋油汙染緊急應變演練」，今年度以風災引致貨櫃掉落砸壞料羅港區輸油閥箱，造成油汙染事件為演練主題，考驗演練團隊緊急應變能力及各應變單位合作默契。

此次演練由金門縣府秘書長謝世傑主持，包括海巡署第十二巡防區主任甘禮維、第九岸巡隊隊長吳孟哲、第九海巡隊組主任呂忠翰、金門防衛指揮部作戰處處長王偉民、金門縣環境保護局局長楊建立、金門縣消防局祕書林俊等人共同觀演；演練共動員海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊、陸軍金門防衛指揮部、內政部警政署高雄港務警察總隊金門港中隊、消防署高雄港務消防隊水頭港分隊、縣府環保局、消防局、港務處、台灣中油金馬行銷中心等9個公私單位參演。

今天金門的氣溫炎熱，但相關單位都認真演練，模擬風災引致貨櫃掉落砸壞金馬行銷中心設置於料羅港區的輸油閥箱，使油汙外洩汙染碼頭岸際及海域，相關單位啟動通報及即時應變，另模擬人員應變過程不慎落海，啟動救人措施，為一次複合性災防救演練，演練過程逼真。

謝世傑在講評時表示，演練目的就是讓油汙染應變單位，將平時備有的應變能量，以跨單位整合方式轉換為實際操作，並透過實地、實物、實人的方式演練，也讓各單位確實了解災害應變過程中應的責任與分工，透過快速橫向連繫，在事件發生時，能夠迅速整合，投入汙染防堵及災害預防，將事件造成的傷害降到最低。

環保艦隊協助模擬封港佈建攔油索。圖／金門縣環保局提供
環保艦隊協助模擬封港佈建攔油索。圖／金門縣環保局提供
金門縣今天在料羅港區五號碼頭辦理「海洋油汙染緊急應變演練」，模擬風災引致貨櫃掉落砸壞料羅港區輸油閥箱，海岸巡人員全力配合。圖／金門縣環保局提供
金門縣今天在料羅港區五號碼頭辦理「海洋油汙染緊急應變演練」，模擬風災引致貨櫃掉落砸壞料羅港區輸油閥箱，海岸巡人員全力配合。圖／金門縣環保局提供

金門 海巡署

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