誤信投資虛擬貨幣可賺大錢 七旬老婦險被騙50萬元

70歲陳姓婦人因誤信投資群組可賺大錢，昨天中午到台南市北區某銀行臨櫃提領50萬元欲投資虛擬貨幣，行員察覺到婦人疑似遭到詐騙，通報員警到場協處後成功阻詐。

陳姓婦人昨天中午12點多到台南市北區銀行提領50萬元，行員察覺有異，即時通報警方。市警五分局開元派出所巡佐蕭文和、警員林建宏獲報後立即趕赴現場，到場後婦人尚未完成提領手續。

據了解，陳姓婦人7月加入LINE股票群組，與知名電池模組廠同名，群組內的詐騙集團成員與婦人加入好友，並誘導婦人領出鉅額現金，聲稱會安排「虛擬貨幣商」前來收款購幣。

陳婦人信以為真，想要購買50萬元的虛擬貨幣投資，便到銀行欲提領款項，所幸經行員察覺報警，經員警確認是假投資真詐財的詐騙手法，向婦人詳盡講解投資詐騙類型，並提供許多案例說明，最終婦人發現自己遭詐騙，行員與警方成功攔阻50萬元。