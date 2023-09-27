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誤信投資虛擬貨幣可賺大錢 七旬老婦險被騙50萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

70歲陳姓婦人因誤信投資群組可賺大錢，昨天中午到台南市北區某銀行臨櫃提領50萬元欲投資虛擬貨幣，行員察覺到婦人疑似遭到詐騙，通報員警到場協處後成功阻詐。

陳姓婦人昨天中午12點多到台南市北區銀行提領50萬元，行員察覺有異，即時通報警方。市警五分局開元派出所巡佐蕭文和、警員林建宏獲報後立即趕赴現場，到場後婦人尚未完成提領手續。

據了解，陳姓婦人7月加入LINE股票群組，與知名電池模組廠同名，群組內的詐騙集團成員與婦人加入好友，並誘導婦人領出鉅額現金，聲稱會安排「虛擬貨幣商」前來收款購幣。

陳婦人信以為真，想要購買50萬元的虛擬貨幣投資，便到銀行欲提領款項，所幸經行員察覺報警，經員警確認是假投資真詐財的詐騙手法，向婦人詳盡講解投資詐騙類型，並提供許多案例說明，最終婦人發現自己遭詐騙，行員與警方成功攔阻50萬元。

台南市警五分局長陳宇桓表示，詐騙集團會透過電話、簡訊等管道提供飆股及未上市櫃股票、勸誘投資虛擬貨幣，也會從Facebook、Instagram等社群媒體投放投資廣告，甚至冒名金融業者或財經名人招攬加入LINE群組，鼓吹投資特定商品或安裝假冒的投資平台APP，呼籲民眾務必提高警覺，維護自身權益保障財產安全，避免成為詐騙受害者。

不法分子利用LINE指示內容誘騙陳姓老婦人。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘騙陳姓老婦人。記者黃宣翰／翻攝
70歲陳姓婦人遭電信投資詐騙，經台南市警五分局警員和銀行行員勸阻保住50萬元。記者黃宣翰／翻攝
70歲陳姓婦人遭電信投資詐騙，經台南市警五分局警員和銀行行員勸阻保住50萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 虛擬貨幣 台南

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