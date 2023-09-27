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睽違3年！桃警志工表揚139人獲獎 她成功攔阻40萬詐騙

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

因疫情停辦3年的桃園市政府警察局志工表揚大會昨再度盛大舉行，來自13個中隊、近千名警察志工參與盛會。桃園市長張善政親臨頒贈「協勤志工楷模」、「禮貌服務之星」、「服務滿300小時之績優志工」及「熱心服務團隊」等4個獎項，共139人獲得殊榮，感謝桃警志工長期協助警察服務洽公民眾與政策宣導工作。

這次獲表揚傑出的志工皆為平日在崗位上有具體優良事蹟或長期服務績優者，其中獲獎的少輔中隊志工陳介亮，長期配合少年警察隊至校園或社福機構辦理犯罪預防宣導，參與話劇導團演出及負責音響設備管理與操作，並引領妻子一起加入志工行列，夫妻同心傳為美談。

另外楊梅志工中隊志工何汶諭，針對警察查獲逾期停居留、非法工作或逃逸移工，長期協助通譯工作；龍潭中隊志工張芷芬則是成功協助攔阻民眾匯款新台幣40萬元詐騙案。

張善政表示，感謝桃園市警察局局長吳坤旭與大隊長何淑子所帶領的團隊，透過「百工百業」擴大觸及層面識詐宣導，今年識詐宣導成果截至目前，實體宣導場次達3245場次，結合網紅宣導計34次，運用電視、廣播、社群媒體宣導場次計4104場次，有效提升民眾識詐能力。

桃園市今年共查獲詐欺集團225案、881人；阻詐方面透過警銀合作成功攔阻民眾遭詐欺被害1040案、阻詐金額累計新台幣5億9838萬多元。張善政呼籲，民眾對於「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「網路購物詐騙」、「網路交友」、「猜猜我是誰」及「假檢警」等常見詐欺手法務必保持警覺心，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢或向警方報案。

桃園市長張善政（中）出席市警局舉辦的志工表揚大會。圖／桃園市警察局提供
桃園市長張善政（中）出席市警局舉辦的志工表揚大會。圖／桃園市警察局提供
這次獲表揚傑出的志工共139人。圖／桃園市警察局提供
這次獲表揚傑出的志工共139人。圖／桃園市警察局提供

警察 詐騙

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