快訊

亞運籃球／北韓神秘中鋒朴津阿轟51分 賞中華女籃首敗

大選最新民調！在野3人他死忠粉最多 侯柯郭整合「這組合」支持度最高

新北議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠「把議場當秀場」

討4千元欠款不成 台南男子朝裝潢行射爆竹

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

27歲施姓男子疑為了向被害人催討4千元欠款不成後，他昨晚9點多到台南市安南區一家裝潢公司，涉嫌發射爆炮，沒有人受傷後逃逸；警方接獲報案後今天凌晨1點多查獲施到案，警詢後依恐嚇罪嫌法辦。

台南市警三分局安南派出所昨晚9點多接獲轄內民眾報案，表示安南區住家遭放置不明物 ，獲報後員警不敢大意，立即通報消防局到場協助，由偵查隊長及轄區員警趕赴現場了解，詳細勘查現場情況，並調閱週邊監視器，循線追查嫌。

員警到場了解，報案人余姓男子指稱他住家有爆炸聲，且門口遭擺放一桶疑似爆裂物的鐵桶，員警不敢大意，立即派遣鑑識人員到場，經現場勘查採證，釐清該處為裝潢公司，犯嫌為打開鐵捲門，隨手從一旁搬來樹脂鐵桶墊腳，並非爆裂物。

警方持續調查，調閱周邊監視器，循線查獲犯嫌，原來是涉案27歲施姓男子，因與報案人有金錢糾紛，施持鞭炮朝屋內施放，為打開鐵捲門鐵鍊，因此就地取材，搬取被害住戶所有樹脂鐵桶墊腳，警詢後，全案依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。

施姓男子疑為了向被害人催討4千元欠款不成後，到台南市安南區一家裝潢公司，涉嫌發射同型爆炮，警詢後依恐嚇罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
施姓男子疑為了向被害人催討4千元欠款不成後，到台南市安南區一家裝潢公司，涉嫌發射同型爆炮，警詢後依恐嚇罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 監視器 恐嚇

延伸閱讀

「Lin bay好油」遭冒名？總統府：收到提及炸彈電郵已報案

新北違規霸王車 牌照註銷2年半、欠款近10萬

貧病無力繳納欠款 行政執行署花蓮分署送暖緩催債

繼承亡母透天厝17天就想賣掉 他欠18萬罰單秒被查封

相關新聞

北市騎樓天花板突坍塌無人傷 建管處要罰至少6萬元

北市重慶北路一處騎樓今午傳出天花板崩落，波及3輛機車，幸無人受傷。北市建管處表示，已派員現場勘查，坐落位置為騎樓，已在掉...

討4千元欠款不成 台南男子朝裝潢行射爆竹

27歲施姓男子疑為了向被害人催討4千元欠款不成後，他昨晚9點多到台南市安南區一家裝潢公司，涉嫌發射爆炮，沒有人受傷後逃逸...

五股民營垃圾車起火 司機趕緊倒出全部垃圾

新北市五股區民義路一段，下午2時許傳出垃圾車起火，消防隊獲報趕抵，發現是民營清潔公司垃圾車，因載運的廢棄物不明原因起火，...

與死神拔河！台南西港消防分隊10天內連救兩心梗病患

連救兩命！台南市消防局第三大隊西港分隊近日出動救護勤務，10天內救助兩名因急性心肌梗塞失去呼吸心跳的民眾，在救護人員搶救...

北市大同區騎樓天花板塌下 波及3輛機車

台北市大同區重慶北路二段一家中醫診所，今天早上近9時，騎樓天花板輕鋼架因年久而掉落，現場有三輛機車受波及，還好當時沒有路...

影／驚！ 北市重慶北路騎樓天花板崩落 陳怡君曝原因

北市重慶北路一處騎樓，中午傳出天花板崩落，目前無人受傷，只傷及3台機車。北市議員陳怡君到場表示，北市建管處先針對天花板塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦