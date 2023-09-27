討4千元欠款不成 台南男子朝裝潢行射爆竹
27歲施姓男子疑為了向被害人催討4千元欠款不成後，他昨晚9點多到台南市安南區一家裝潢公司，涉嫌發射爆炮，沒有人受傷後逃逸；警方接獲報案後今天凌晨1點多查獲施到案，警詢後依恐嚇罪嫌法辦。
台南市警三分局安南派出所昨晚9點多接獲轄內民眾報案，表示安南區住家遭放置不明物 ，獲報後員警不敢大意，立即通報消防局到場協助，由偵查隊長及轄區員警趕赴現場了解，詳細勘查現場情況，並調閱週邊監視器，循線追查嫌。
員警到場了解，報案人余姓男子指稱他住家有爆炸聲，且門口遭擺放一桶疑似爆裂物的鐵桶，員警不敢大意，立即派遣鑑識人員到場，經現場勘查採證，釐清該處為裝潢公司，犯嫌為打開鐵捲門，隨手從一旁搬來樹脂鐵桶墊腳，並非爆裂物。
警方持續調查，調閱周邊監視器，循線查獲犯嫌，原來是涉案27歲施姓男子，因與報案人有金錢糾紛，施持鞭炮朝屋內施放，為打開鐵捲門鐵鍊，因此就地取材，搬取被害住戶所有樹脂鐵桶墊腳，警詢後，全案依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。
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