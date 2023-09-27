與死神拔河！台南西港消防分隊10天內連救兩心梗病患

連救兩命！台南市消防局第三大隊西港分隊近日出動救護勤務，10天內救助兩名因急性心肌梗塞失去呼吸心跳的民眾，在救護人員搶救得宜下，讓患者恢復意識，及時接受心導管手術救回一命，成功從鬼門關將人拉回，家屬相當感激，消防之友會第三處處長邱煌師也深受感動，選在中秋節前夕頒發獎勵金及禮盒，慰勞消防隊員辛苦。

台南市消防局9月16日傍晚接獲報案，有民眾突然倒地不起失去知覺，立刻派遣西港消防分隊人員前往，隊員謝坤志、陳信銑抵達現場發現民眾已呈現OHCA（院外心肺功能停止）狀態，馬上進行CPR並使用AED監測，建立進階呼吸道後再聯絡高級救護技術員黃冠庭施打急救藥物。

救護人員將民眾送往佳里奇美醫院後，轉送永康奇美醫院緊急手術，終於順利脫險；沒想到9天後，消防局又接獲報案，西港分隊轄區有民眾心肺功能停止，疑似急性心肌梗塞，分隊救護人員賴盈瑞、翁崇竣趕赴救援，抓緊時間急救讓民眾恢復心跳呼吸，送醫進行心導管手術，又救回一命。

消防局第三大隊大隊長陳坤宗說，失去呼吸心跳的案例，若在場民眾能分辨出狀況危急，立刻通報警消並第一時間執行CPR，在救護人員到場後接手，就能減緩因缺氧對患者造成的傷害，這兩個案例民眾做CPR，救護人員到場後再以AED電擊去顫、藥物注射，即時送往醫院搶救，才能與死神拔河成功。