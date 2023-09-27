快訊

亞運籃球／北韓神秘中鋒朴津阿轟51分 賞中華女籃首敗

大選最新民調！在野3人他死忠粉最多 侯柯郭整合「這組合」支持度最高

新北議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠「把議場當秀場」

與死神拔河！台南西港消防分隊10天內連救兩心梗病患

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

連救兩命！台南市消防局第三大隊西港分隊近日出動救護勤務，10天內救助兩名因急性心肌梗塞失去呼吸心跳的民眾，在救護人員搶救得宜下，讓患者恢復意識，及時接受心導管手術救回一命，成功從鬼門關將人拉回，家屬相當感激，消防之友會第三處處長邱煌師也深受感動，選在中秋節前夕頒發獎勵金及禮盒，慰勞消防隊員辛苦。

台南市消防局9月16日傍晚接獲報案，有民眾突然倒地不起失去知覺，立刻派遣西港消防分隊人員前往，隊員謝坤志、陳信銑抵達現場發現民眾已呈現OHCA（院外心肺功能停止）狀態，馬上進行CPR並使用AED監測，建立進階呼吸道後再聯絡高級救護技術員黃冠庭施打急救藥物。

救護人員將民眾送往佳里奇美醫院後，轉送永康奇美醫院緊急手術，終於順利脫險；沒想到9天後，消防局又接獲報案，西港分隊轄區有民眾心肺功能停止，疑似急性心肌梗塞，分隊救護人員賴盈瑞、翁崇竣趕赴救援，抓緊時間急救讓民眾恢復心跳呼吸，送醫進行心導管手術，又救回一命。

消防局第三大隊大隊長陳坤宗說，失去呼吸心跳的案例，若在場民眾能分辨出狀況危急，立刻通報警消並第一時間執行CPR，在救護人員到場後接手，就能減緩因缺氧對患者造成的傷害，這兩個案例民眾做CPR，救護人員到場後再以AED電擊去顫、藥物注射，即時送往醫院搶救，才能與死神拔河成功。

台南市消防第三大隊西港分隊10天內連救兩心梗病患，消防之友會在秋節前夕致贈獎金、禮品慰勉消防人員辛苦。照／南市消防第三救災救護大隊提供
台南市消防第三大隊西港分隊10天內連救兩心梗病患，消防之友會在秋節前夕致贈獎金、禮品慰勉消防人員辛苦。照／南市消防第三救災救護大隊提供

CPR 患者 心肌梗塞 消防員

延伸閱讀

宜縣消防局KTV性騷案縣府認定成立 消防局：深表遺憾

關西消防分隊獲贈救護車 捐贈儀式哀悼殉職勇消賴俊儒

929世界心臟日！出現這些症狀要小心 桃消快閃CPR宣導

心情很沉重所以更要努力宣導 豐原消防分隊加強防火宣導

相關新聞

北市騎樓天花板突坍塌無人傷 建管處要罰至少6萬元

北市重慶北路一處騎樓今午傳出天花板崩落，波及3輛機車，幸無人受傷。北市建管處表示，已派員現場勘查，坐落位置為騎樓，已在掉...

討4千元欠款不成 台南男子朝裝潢行射爆竹

27歲施姓男子疑為了向被害人催討4千元欠款不成後，他昨晚9點多到台南市安南區一家裝潢公司，涉嫌發射爆炮，沒有人受傷後逃逸...

五股民營垃圾車起火 司機趕緊倒出全部垃圾

新北市五股區民義路一段，下午2時許傳出垃圾車起火，消防隊獲報趕抵，發現是民營清潔公司垃圾車，因載運的廢棄物不明原因起火，...

與死神拔河！台南西港消防分隊10天內連救兩心梗病患

連救兩命！台南市消防局第三大隊西港分隊近日出動救護勤務，10天內救助兩名因急性心肌梗塞失去呼吸心跳的民眾，在救護人員搶救...

北市大同區騎樓天花板塌下 波及3輛機車

台北市大同區重慶北路二段一家中醫診所，今天早上近9時，騎樓天花板輕鋼架因年久而掉落，現場有三輛機車受波及，還好當時沒有路...

影／驚！ 北市重慶北路騎樓天花板崩落 陳怡君曝原因

北市重慶北路一處騎樓，中午傳出天花板崩落，目前無人受傷，只傷及3台機車。北市議員陳怡君到場表示，北市建管處先針對天花板塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦