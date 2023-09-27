南投單車占車格一停10年 網酸：永恆的街景
南投草屯市區熱鬧，汽機車停車格一位難求，近期民眾熱議，太平路上有2輛舊單車長期占停機車格，一查Google街景圖發現，該處早在2011年就固定停放1輛單車，在 2014年又出現另1輛，至今仍在原處，大批網友狠酸「永恆的街景」。
南投縣是全台唯一還沒實施路邊停車格收費的縣市，不少車輛因此長期占用停車格，加上市區汽機車停車格有限，停車格周轉率又低，導致違規停車狀況嚴重，更有民眾發現，就連腳踏車也加入占停車格的行列，而且一停就是10年。
南投地方臉書社團近期熱烈討論，草屯太平路二段上，一處機車停車格區有2輛舊單車，一紅一藍，紅色單車老舊鏽蝕、車胎沒氣，藍色單車車況較新，但共通點就是2輛單車總是占停在機車車格內，幾乎沒在移動，也沒有公部門去清理。
有網友更討論指出，不論Google街景圖怎麼更新，該處機車停車區就是有2輛單車，且早在2011年就出現，而當時只有1輛，2014年又多了一輛那輛紅色單車，之後似乎沒再移動過，至今仍停在原處，不論歲月更迭，它們都在。
不少網友質疑根本是附近店家或住戶用來占停車格的，甚至狠酸是「永恆的街景」，也有不少人認為警方、公所、環保局等公部門應出手解決；警方表示，機車停車格腳踏車是可以停腳踏車的，無法可罰，若是廢棄的，能協助通報環保單位。
南投縣環保局則表示，縣內廢棄車輛處理要點僅針對汽車及機車，並未規範腳踏車，將研擬補正納入，後續也會依民眾反映去了解狀況，若確認民眾通報的這2輛單車是鏽蝕毀壞的無主物，就會通報當地清潔隊協助移置處理。
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