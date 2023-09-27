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買空賣空謊報4千萬竊案 警揭露男詐乾姐3百萬逮人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

高雄一間藝品佛具店41歲陳姓二代，四年前章姓乾姐拿出三百萬元，向他購買一尊綠度母雕像，但陳因在外積欠千萬元債務，侵吞乾姐的三百萬元，百般拖延交付佛像，乾姐不耐，約定今年七月交付，陳又說忘記保險箱密碼，乾姐乾脆找鎖匠開箱，誰知裡頭空空如也，陳謊稱財物與佛像遭友人行竊，隔天卻撤銷報案，警方調查，才知陳男買空賣空詐騙乾姐金錢。

北市大安警分局，日前接獲由高雄新興分局單一窗口轉進一起重大竊盜案件，陳男報案，他放在台北市的保險箱內，價值4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭黃姓友人竊取，但陳隔日又改口誤報撤銷案件，警方發現諸多疑點，認為陳涉嫌誣告、詐欺等罪嫌。

警方調查，章姓女子身家優渥，時常光顧陳男家經營的佛具店，陳男以乾姐稱呼章女，四年前，陳男先以價值四千餘萬元的度母佛像、紅珊瑚照片取信章女，章女相中佛像，拿出3百萬元給陳。

但陳卻拖延不交貨，直到今年七月相約交貨，但陳又說忘記保險箱密碼，章女乾脆找鎖匠開箱，裡頭卻空空如也。

陳男辯稱，保險箱可能是被他一名黃姓友人開箱竊取，向高雄市警方報案，但隔天又稱誤報想撤銷報案，警方起疑蒐證，日前持拘票、搜索票，南下陳嫌高雄住處，拘提陳嫌到案說明。

陳嫌交代不出黃姓友人的身分下落，只好坦承佛像、紅珊瑚，早就販售他人，沒有佛像交貨，只好向警局謊報失竊案，編造虛構竊嫌盜取保險箱內財物，藉以圓謊取信章女。全案依誣告、詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子謊報4千多萬元的佛像、紅珊瑚遭竊，隔天又撤銷報案，警方調查，揭露他買空賣空詐騙乾姐3百萬元，南下逮人。記者廖炳棋/翻攝

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