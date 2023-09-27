日月光中壢基地用失聯移工 移民署稽查受阻還被譙

移民署桃園專勤隊執行祥安專案，今天上午與桃園市勞動局、中壢警方前往日月光位於中壢區自強四路建築基地查緝失聯移工，遭工地管理方關門拒絕，雙方爆發口角，最後下令包圍工地防堵移工逃跑，現場氣氛一度緊張，不過最後經一番溝通，還是順利進入工地，同時也找到4名失聯移工。

桃園市勞檢處表示，針對非法移工滯留問題，由移民署專勤隊解送歸案。關於業者非法聘僱外國人涉及行政罰部分，將依就業服務法裁罰，縱使業者與外國人之間無聘僱關係，若容許非法外國人停留於某處提供勞務，也有違法之虞。另外，如規避、妨礙或拒絕主管或相關機關檢查者，依法也可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，呼籲業者自重。

據悉，專勤隊與桃園市勞動局、中壢警方一早前往日月光建築基地，表明來意要查失聯移工，但現場工人拒絕，不但把官員擋在門外，還抱怨官員稽查過於頻繁，疑有針對性，使得現場氣氛一度緊張；專勤隊不得其門而入，隨即在現場佈置人力，工地各出口和轉彎處均有員警站崗，防範非法移工翻牆脫逃，而且連寬度僅一個大人肩寬的防火巷也不放過。

雖然雙方氣氛一度緊張，但經過溝通，事件最後和平落幕，專勤隊最後在基地找到4名失聯移工，全部依法解送歸。