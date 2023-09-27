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台南四鯤鯓湖水域驚見男浮屍 身分待警方追查

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市南區四鯤鯓湖水域，今天上午10 點多經民眾發現有人在水中載浮載沈，消防人員接 獲報案後出動救生艇前往搜救，因水域中有不少蚵架，增加搶救困難，消防人員花了近1個小時將男浮屍打撈上岸。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天上午10點21分接獲民眾報案 ，在南區南工二號橋下發現浮屍，中心委由南門、德興及灣裡消防分隊，共出動5車10人，在四鯤鯓湖水域已將浮屍打撈上救生艇。

因四鯤鯓湖水域中有不少蚵架，增加搶救困難，消防人員將男花了近1個小時將男浮屍送到碼頭後上岸。

消防人員說，死者男性，年約50幾歲，身穿黑色短上衣、黑色短褲，身上沒有證件沒有外傷，交由高雄港務警察總隊安平港中隊員警調查死者身分，並將報檢察官查明死因。

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台南市消防人員出動救生艇到南區四鯤鯓湖水域，將男浮屍打撈上岸。記者黃宣翰／攝影
台南市消防人員出動救生艇到南區四鯤鯓湖水域，將男浮屍打撈上岸。記者黃宣翰／攝影
台南市消防人員出動救生艇到南區四鯤鯓湖水域，將男浮屍打撈上岸。記者黃宣翰／攝影
台南市消防人員出動救生艇到南區四鯤鯓湖水域，將男浮屍打撈上岸。記者黃宣翰／攝影

浮屍 台南 碼頭

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