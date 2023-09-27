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高雄婦人騎車A到BMW千萬豪車 怕賠不起...嚇得跑掉了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

黃姓男子駕駛BMW i8豪車，在高雄市鳳山區巷道內，與騎機車婦人擦撞，車門等處受損，不料，儘管他叫婦人不要走，婦人仍逕自加速離去。黃報警後，高雄警方聯絡上機車車主，得悉肇事逃逸婦人疑似車主母親，待她到案說明。

據了解，黃姓男子（23歲）駕駛的跑車是BMW i8車款，新車價格至少900萬元，中古車也要300多萬元。

9月25日下午2時許，黃姓男子開這輛車，沿高雄市鳳山區鳳松路77巷由西向東行駛，遇到婦人騎機車從對向而來，由於巷子窄，雙方就在巷口發生擦撞，黃急叫婦人「阿姨妳別動、妳別動！」不料，婦人仍然騎著機車離去。

黃姓男子見自己的愛車受損，大呼「我要報警了」，婦人可能怕賠不起，仍然逕自離去，黃立即報警。高雄市警鳳山分局據報，趕赴車禍現場，發現黃姓男子沒受傷，但豪車左車門、左前葉板等處有刮痕，據悉，黃將愛車送修，車廠估價要17萬元。

警方今天表示，已查出肇事機車車主，通知車主後，車主說當天是母親騎的車子，將通知到案說明；雖然車禍沒人傷亡，但會依道路交通管理處罰條例，對肇事逃逸的婦人開罰。

黃姓男子駕駛BMW i8豪車，在巷道與騎機車婦人擦撞，婦人肇事逃逸。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛BMW i8豪車，在巷道與騎機車婦人擦撞，婦人肇事逃逸。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛BMW i8豪車，左車門留下刮痕。記者林保光／翻攝
黃姓男子駕駛BMW i8豪車，左車門留下刮痕。記者林保光／翻攝

車主 高雄市 車禍 BMW 跑車

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