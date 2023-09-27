影／新北男偷8千元工具箱騎車逃逸 失主扮柯南騎車尾追抓賊

蔡姓男子今天凌晨潛入新北市泰山區一處民宅，偷走價值8千元工具箱後準備逃逸，不料卻遭屋主發現與子簡男騎車尾追蔡男250公尺，簡男一個衝前將蔡攔下，雙方爆發肢體衝突。警方到場當場查扣失竊工具箱，連同蔡男一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，蔡姓男子（41歲）有多項前科的他目前無業，今天凌晨2時許他偷偷潛入新北市泰山區明志路二段136巷一處民宅內，偷走一只價值8000元的工具箱，屋主聽到外頭有聲響探頭查看，赫見蔡男正準備騎車逃去，屋主趕緊打電話連繫兒子簡男告知「家裡好像被偷東西，小偷正要騎車跑了」。

此時正走回家的簡男接到母親來電剎那，卻在明志路二段136巷口與蔡男擦身而過，簡男心想應該就是這竊賊，立即請母親「趕快騎機車過來載我追賊」。就這樣簡男與家人騎機車一路尾追250公尺，直到在明志路二段95號前將蔡男人車攔下，雙方爆發激烈拉扯扭打，最後蔡男被簡男壓制在地報警處理。

警方獲報派員趕抵，當場查扣蔡男機車腳踏墊前贓物工具箱，蔡男因頭部跟四肢外傷，先協助他送醫急救，包紮止血後沒有大礙，後續帶回蔡男返回派出所偵辦，偵詢時蔡男坦承犯行，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。