BMW未繳罰鍰車牌遭註銷 台南分署、交通及監理首發出擊查封

32歲劉姓男子滯欠使用牌照稅及違章罰鍰、違反公路法罰鍰等2萬8千多元，名下白色BMW轎車車牌遭註銷，日前停在台南東區路邊停車格內，經通報機制後執行人員立即查封，這也是台南分署攜手交通、監理機關杜絕違規大戶註銷車牌趴趴走的首例。

行政執行署台南分署為杜絕欠繳罰鍰、稅費拒不處理，卻懸掛註銷牌照轎車四處趴趴走，上月25日與交通監理機關簽訂合作意向書，一旦發現交通違規大戶及註銷車牌車輛時，即時透過群組即時通報，增加查獲、扣押義務人車輛機會。台南分署說，第一階段將鎖定1415輛註銷車牌車輛。

台南分署指出，劉男滯欠使用牌照稅及違章罰鍰、全民健康保險費、違反公路法罰鍰，經市府財政稅務局新化分局、嘉義區監理所台南監理站、及中央健康保險署南區業務組移送分署強制執行，尚欠2萬8531元。

台南分署表示，15日上午經通報該轎車停放在東區路邊停車格內，執行人員立即前往現場查封，並拖吊回分署保管，劉男隔日到場原本向準備申請分期，將轎車領回，但經執行人員告知該車已註銷車牌，應盡速向監理站申請復牌，以免違規上路。

劉男說，不知道轎車已遭註銷車輛，執行人員請台南監理站派駐分署代理人協助向他說明辦理復牌相關事宜。昨天到場先繳清牌照稅及罰鍰1萬6699元，健保費則辦理分期繳納，執行人員才將車輛交由劉男自行保管，以利後續辦理復牌。