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影／新北男騎士拒盤查催油逃 女警慘遭扯飛摔倒驚險影像曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山分局江翠派出所許姓女警昨天傍晚6時許，在板橋區華江六路與環河西路口執行交管時，發現1名停等紅燈的男騎士形跡可疑，許員上前欲盤查時該名男騎士竟猛催油門逃離現場，許姓女警抓著車尾試圖阻止時，遭拉扯摔倒在地造成手掌擦挫傷，警方將循線通知車主到案以釐清騎士身分，並依法開單告發。

據了解，受傷的許姓女警昨天晚間6時許在板橋區華江六路、環河西路口執行交整守望勤務，當路口正值紅燈許多機車在停等時，許姓女警發現1名男騎士形跡可疑，於是趨前欲進行盤查。不料許姓女警才剛走近騎士身旁，這名男騎士立即將機車掉頭，許姓女警為了阻止騎士逃離，伸手抓住機車車尾，但男騎士卻猛催油門加速逃離，導致許姓女警當場被摔倒在地。驚險過程全被一旁目擊騎士行車記錄器拍下。

海山警方表示許姓警員僅右手掌輕微擦傷，經包紮治療後已無大礙。而該輛機車闖紅燈及拒檢逃逸，已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項、第60條第1項，警方將依法開單告發，並通知車主到案以釐清騎士身分。

男騎士機車轉頭逃逸。圖／擷取自社會事新聞影音
男騎士機車轉頭逃逸。圖／擷取自社會事新聞影音
女警抓住車尾遭甩飛。圖／擷取自社會事新聞影音
女警抓住車尾遭甩飛。圖／擷取自社會事新聞影音
女警上前欲盤查男騎士。圖／擷取自社會事新聞影音
女警上前欲盤查男騎士。圖／擷取自社會事新聞影音
許姓女警上前欲盤查。記者黃子騰／翻攝
許姓女警上前欲盤查。記者黃子騰／翻攝
海山分局長慰問受傷女警。記者黃子騰／翻攝
海山分局長慰問受傷女警。記者黃子騰／翻攝
許姓女警雙手皆受傷。記者黃子騰／翻攝
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