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影／通緝犯遇檢心虛...逆向開車撞新北警 2小時後狼狽落網

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓男子因詐欺未出庭應訊遭高雄地方法院發布通緝，昨天晚上他開車沒熄火停在新北市新莊區建國一路某停車場，員警查贓經過發現愈趨前盤查，劉男拒檢衝撞員警還沿路逆向、違規成功逃逸。警方以車追人調閱沿路監視器畫面，2小時後循線在桃園龍潭將劉男逮捕帶回偵辦，警詢後依法解送歸案，另開車違規則依法開單舉發。

據了解，劉姓男子（33歲）家住新北市新店自稱從事油漆工，劉男因涉及詐欺案件屢傳未出庭應訊，於這個月23日遭高雄地方法院發布通緝，為躲避警方查緝他開始四處藏躲。

昨天晚上7時許他開車停在新北市新莊區建國一路一處露天停車場，李姓員警查緝贓車發現劉男車未熄火，經查車籍資料發現車主遭法院發布通緝遂趨前盤查，劉男見警心虛猛踩油門加速往前逃去，過程中劉男開車一度開車撞警，所幸員警及時跳開，當場拔槍嚇阻未果，立即呼叫線上警網支援追捕，李姓員警則尾後追緝。

途中雙方追至新莊區後港一路88號前，李員攔下劉男人車才要上前圍捕再次被劉開車衝撞，李員再次跳開持警棍，往劉男駕駛座車窗用力揮擊當場即破車窗，造成李員右手手腕遭車窗玻璃割傷送醫縫合無礙，劉男則人車順利逃脫。

新莊警方組成專案小組調閱沿路監視器畫面，於2小時後循線在桃園市龍潭區某處停車場內，將劉男逮捕到案帶回偵辦，警詢後依法解送歸案，另依妨害公務、公共危險、傷害、毀損等罪嫌移送法辦。另交通違規則依道路交通管理處罰條例第42條、第43條、第45條、第53條開單舉發。

劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
劉姓男子依詐欺通緝犯心虛拒檢，兩度開車撞警逃逸，新莊警方兩小時循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

通緝 詐欺

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