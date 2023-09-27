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影／驚悚畫面曝光 苗栗女駕車撞飛賣菜老婦逃逸被查獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣65歲沈姓老婦24日晚間賣完菜以推車徒步返家，不料行經頭份市濱江街被車輛撞飛到路旁堤防的草叢，骨折送醫，但肇事轎車逃逸，警方事後循線將涉嫌肇事的45歲徐姓女子查獲，她辯稱「以為撞到東西」，全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌法辦。

附近濱江街居民指出，當地道路狹窄，又有許多砂石車行經，但往來車輛車速都很快，擔心日後道路拓寬後往來車速會更快，希望相關單位妥善規畫。

沈姓老婦平日在市場賣菜，當晚在黃昏市場賣完菜後，沿著濱江街步行推車返家，晚間7點多在頭份市立殯儀館附近的濱江街路段，遭行經的車輛撞上，連人帶車飛入一旁堤防草叢，車禍過程畫面被附近民宅監視器拍下，令人怵目驚心，當地居民抱怨說，濱江街道路狹窄，但往來車輛車速都很快，讓人擔心吊膽。

頭份警分局指出，24日晚間7點多接獲報案，頭份市濱江街有交通事故，員警及救護人員趕到現場，發現65歲沈姓老婦受傷倒地，手部骨折，全身擦挫傷，送醫急救，幸無生命危險；肇事車輛逃逸後，警方調閱附近監視器，發現徐姓女子駕駛的小客車涉有重嫌，25日晚間通知她到案說明，全案依規定舉發並依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸，監視畫面記 錄下驚悚一瞬。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸，監視畫面記 錄下驚悚一瞬。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供
頭份市65歲賣菜老婦做完生意推著推車步行返家，不料被行經的車輛撞飛受傷，肇事者駕車逃逸。圖／民眾提供

老婦 監視器 撞飛 車禍

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