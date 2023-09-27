影／國4轎車逆向行駛迎面對撞 最高可罰3萬6千元

一輛轎車今天行駛國道四號台中潭子交流道時，駕駛疑因看錯標誌上錯匝道方向，在交流道上方逆向行駛，與迎面而來轎車碰撞，二車都沒人受傷，國道警方提醒，若錯過交流道或行駛錯方向請勿於高速公路上倒車或逆向行駛，違者可依道路交通管理處罰條例第43條處6000元至3萬6千元罰鍰。

國道警方表示，今天早上6點20分在道四號東向26公里處，發生二車碰撞交通事故，一輛轎車逆向行駛與另一輛轎車發生事故，造成東向潭子交流道出口匝道無法通行。

國道員警通知二輛巡邏車前往處理，並通知交控中心派遣工務段緩撞車到場警戒，6點53分工務段緩撞車及國道警察大隊巡邏車抵達事故現場處理及警戒，事故現場於7點06分排除恢復通行。事故各駕駛人均無飲酒情形，無人受傷。

國道警方呼籲駕駛人，行車應依照標誌標線號誌指示行駛，若錯過交流道或行駛錯方向請勿於高速公路上倒車或逆向行駛，違者可依道路交通管理處罰條例第43條，處6000元至3萬6千罰鍰。